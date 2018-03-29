拒坐輪椅！北榮病友「雙膝關節置換術」圓夢

2018年03月29日 14:10 中時 魏怡嘉

「幸好當年決定接受手術，才能實現陪女兒遊山玩水的心願，把以前無法走的路給走回來！」現年57歲的林先生，自小罹患嚴重的血友病，因長期關節內出血導致膝關節嚴重變形、影響行走能力，為了彌補多年來無法陪家人出門的遺憾，拒絕坐輪椅度過往後人生，毅然在7年前到台北榮總血友病整合治療中心尋求治療，現在如願帶著健康的雙腳陪女兒環遊全台。

根據全民健康保險研究資料庫數據統計，在1995至2011年期間，國內總共有996名血友病患者，其中75名患者接受過膝關節置換手術，75名患者之中單膝置換47例、雙膝置換28例，而一次手術完成雙膝置換者僅有12例。北榮骨科部關節重建科主任陳正豐醫師表示，顯見大多數血友病患者仍對膝關節置換手術存有疑慮，尤其不願輕易嘗試同時置換雙膝。

陳正豐指出，過去不只血友病患者害怕手術出血的風險，骨科醫師也會擔心感染及併發症的問題，加上血友病患者本身的皮膚、肌肉狀況較不佳，相對增高手術困難度。為了幫助關節嚴重變形的血友病患者，台北榮總於2010年設立血友病整合治療中心，集結血液科、骨科、感染科及復健科等專科醫師，透過一站式的整合門診，針對患者狀況進行全面性的評估並訂定治療對策。

北榮醫療團隊分工合作，為了避免手術過程中流血不止，會先由血液科醫師補足患者的凝血因子，並於術前3個月搭配復健科的肌肉訓練，之後由骨科醫師進行膝關節置換手術，術後隔日再由復健科接手復健治療，直至患者可以行走自如。

除了林先生外，北榮血友病整合治療中心團隊陸續為5位血友病患者成功施行雙側人工膝關節置換手術，成果發表於2017年5月韓國首爾所舉辦的「世界血友病聯盟第15屆國際骨骼肌肉會議」，並獲得肯定。

(中時)