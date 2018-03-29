金正恩強調「漸進」無核化 對美方「利比亞式」說不

2018年03月29日 15:28 中時 王嘉源

南韓《中央日報》29日指出，陸朝兩國透過日前舉行的首腦會談就「透過階段性、同步的措施」實現無核化達成協議，與美國希望透過北韓首先棄核達成一攬子協議的方案存在很大差距，因此在4-5月的韓朝、美朝首腦會談舉行之前，圍繞朝鮮半島無核化問題可能再次形成朝陸與美韓對立的格局。

新華社28日介紹了陸朝首腦會談內容，北韓勞動黨委員長金正恩26日與大陸國家主席習近平會談時表示「按照金日成主席和金正日總書記的遺訓，致力於實現半島無核化，是我們始終不變的立場。我們決心將北南關係轉變為和解合作的關係，舉行北南首腦會晤，願意同美方對話，舉行美朝首腦會晤。如果南北韓和美國以善意回應我們的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，半島無核化問題是能夠得到解決的」。金正恩在3月25日至28日攜夫人李雪主對大陸進行了訪問。

在新華社的英文版報導中，大陸將「階段性、同步的措施」翻譯成了「漸進的同步措施（progressive and synchronous measures）」。《中央日報》引述熟悉相關情況的外交消息人士表示，「漸進的措施與美國希望的速戰速決並達成一攬子協議的解決方案存在一定差距」，「此前利比亞獨裁者格達費與美國達成先棄核後兌現補償承諾的協議後，結局非常悲慘，北韓對此心存餘悸。最近美國提出利比亞式解決方案後，北韓等於是在用這種方式作出回應，告訴美國自己決不會屈服」。

事實上，川普新任命的美國白宮國家安全顧問波頓在接受媒體採訪時曾說，「越快開始討論具體的無核化方式，即越快開始討論實質性問題越好」（25日），「北韓如果在會談中拒絕像利比亞一樣果斷棄核，就說明他們的棄核決心只是一種偽裝」（23日）。南韓也希望一攬子解決問題，並曾表示「希望能夠用快刀斬亂麻的方式一舉解決（錯綜復雜的北韓問題）」（14日青瓦台核心官員所言）。因為如果將無核化過程拆分為多個階段並圍繞各階段的方法和條件進行拉鋸式談判，結果只會便宜了北韓並為其核開發贏得時間，重蹈以往的覆轍。對於北韓這種「漸進戰術（salami tactics）」，美國總統川普曾多次強調「不會重蹈以往失敗的覆轍」。

同時性措施與2005年六方會談《9·19共同聲明》中的「行動對行動」原則一脈相承。也就是說，在北韓採取無核化措施時，美韓必須同時給予相應的經濟、安全補償。

金正恩還提出「美韓營造和平穩定的氛圍」作為實現無核化的條件，似乎有意敦促美韓透過停止聯合軍演緩和緊張局勢，或者作出縮減、撤出駐美韓軍等決定。陸朝首腦會談後，大陸再次強調了一貫主張的「雙軌並進（無核化進程與和平協定談判同時進行）」解決方案。大陸外交部發言人陸慷28日在例行記者會上表示「我們願繼續同包括朝方在內的有關各方一道努力，結合中方雙軌並進思路及各方有益建議，共同為半島的無核化及和平穩定、共同為本地區及世界的長治久安而努力」。在用和平協定替換停戰協定的談判過程中，大陸作為停戰協定的簽字國，可以在談判中掌握主導權。

在與川普總統舉行會談之前，對無核化保持高度戒心的金正恩選擇靠向了大陸。北韓朝中社當日報導稱，金正恩在訪華宴會上表示「首先訪問大陸，是我應儘的崇高責任」。報導還介紹了金正恩邀請習主席訪問北韓的情況，稱習主席「愉快接受了邀請」。川普對此的反應顯得意味深長。28日清晨，川普在推特（Twitter）上寫道「過去各屆政府完全不曾看到過朝鮮半島無核化的希望，而現在，金正恩為了本國國民和全體人類選擇正確道路的可能性越來越大，很期待我們的會晤」。11分鐘後，他又一次發推特表示「昨晚習主席向我發來訊息表示他與金正恩的會談進展順利，並轉達稱金正恩也非常期待與我的會談。不幸的是，在這個過程中，無論發生什麽事情，我們都將必須繼續保持最高強度的制裁和施壓」。

《中央日報》指出，對此，有看法擔憂，在4-5月的韓朝、美朝首腦會談舉行之前，圍繞朝鮮半島再次形成了朝陸與美韓對立的格局。前南韓駐日大使申珏秀表示「北韓一邊按照先人遺訓主張無核化，一邊致力於核開發，棄核的決心並不明確」，「屆時可能會提出影響美韓同盟的條件，我們必須弄清楚其真實意圖」。

似乎意識到外界對金正恩訪陸後大陸可能會放鬆對朝制裁的疑慮，陸方重申了履行制裁的堅定決心。外交部發言人陸慷表示「中方一貫堅持實現半島無核化目標，堅持維護半島和平穩定，堅持透過對話協商妥善解決半島問題，我們也一直本著這一原則在半島問題上發揮著積極的建設性作用。作為聯合國安理會常任理事國，中方履行自身國際義務的意願是毋庸置疑的」。成均館大學成均大陸研究所所長李熙玉表示「金正恩與習主席會面本身就是為了討論核問題，這說明局勢已經成功進入討論無核化的局面，具有肯定意義」。

(中時)