新北拆除大隊技士索賄羈押禁見

友善列印
中時

新北市政府違章建築拆除大隊爆發疑似索賄緩拆違建弊案，台北地檢署28日指揮調查局新北市調處新店站搜索拆除大隊拆除一組技士劉國誠的辦公室及住處，檢察官漏夜偵訊後，認為劉男涉及貪汙重罪，且有勾串證人之虞，28日深夜向法院聲請羈押禁見，台北地院29日上午開庭後，法官裁准羈押禁見。

據了解，近年發生多起違建火警意外，造成多人傷亡慘劇，民眾紛紛對住家附近違章建築進行舉報，不過，新北市多起民眾舉報，屬於「即報即拆」類型的違建，卻在舉報後不見拆除，於是向調查局新北市調處提出檢舉。

劉國誠經在新北市拆除大隊經辦的就是「即報即拆」的違建拆除業務，檢調發現劉某利用職務之便，疑向被舉報的違建戶收取數千至數萬元不等賄款，將拆除排程一再藉故延後，甚至連大型違建的拆除也一再拖延，初步了解，新店五峰路一帶，有間三層樓的違章要拆，劉跟住戶索巨額賄款，住戶並未交付並跟劉虛與委蛇拖時間，調查局暗中蒐證，28日收網，訊後聲押。

法官開庭後認為，劉雖否認涉案，但涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款「對於職務上之行為要求、期約賄賂或其他不正利益罪」的罪嫌重大。且劉的供述與證人所述有諸多出入，且避重就輕，有待對質釐清案情，加上搜索扣到的證物也尚待解讀及傳喚證人查證。若交保後，可能有勾串、滅證情事，在釐清案情前，劉顯有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，應羈押禁見。

(中時)

BMW大七撞車 ALTIS砸車都被判刑 基隆早餐店殺妻女 狠父判囚8年確…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。