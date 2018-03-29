新北拆除大隊技士索賄羈押禁見

2018年03月29日 14:14 中時 王己由

新北市政府違章建築拆除大隊爆發疑似索賄緩拆違建弊案，台北地檢署28日指揮調查局新北市調處新店站搜索拆除大隊拆除一組技士劉國誠的辦公室及住處，檢察官漏夜偵訊後，認為劉男涉及貪汙重罪，且有勾串證人之虞，28日深夜向法院聲請羈押禁見，台北地院29日上午開庭後，法官裁准羈押禁見。

據了解，近年發生多起違建火警意外，造成多人傷亡慘劇，民眾紛紛對住家附近違章建築進行舉報，不過，新北市多起民眾舉報，屬於「即報即拆」類型的違建，卻在舉報後不見拆除，於是向調查局新北市調處提出檢舉。

劉國誠經在新北市拆除大隊經辦的就是「即報即拆」的違建拆除業務，檢調發現劉某利用職務之便，疑向被舉報的違建戶收取數千至數萬元不等賄款，將拆除排程一再藉故延後，甚至連大型違建的拆除也一再拖延，初步了解，新店五峰路一帶，有間三層樓的違章要拆，劉跟住戶索巨額賄款，住戶並未交付並跟劉虛與委蛇拖時間，調查局暗中蒐證，28日收網，訊後聲押。

法官開庭後認為，劉雖否認涉案，但涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款「對於職務上之行為要求、期約賄賂或其他不正利益罪」的罪嫌重大。且劉的供述與證人所述有諸多出入，且避重就輕，有待對質釐清案情，加上搜索扣到的證物也尚待解讀及傳喚證人查證。若交保後，可能有勾串、滅證情事，在釐清案情前，劉顯有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，應羈押禁見。

(中時)