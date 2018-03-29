高鐵列車限量供應 台糖宏都拉斯小農咖啡

4月起每月1至7日高鐵提供宏都拉斯高地小農咖啡。（台灣高鐵公司提供）

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台糖宏都拉斯小農咖啡人工摘採，手工篩選出高品質咖啡豆。（台灣高鐵公司提供）
台糖宏都拉斯高地小農咖啡豆口感紮實醇厚、帶有清淡水果風味。（台灣高鐵公司提供）

台灣高鐵公司與台糖公司合作，自4月起，每月1至7日於高鐵車廂推出限量熱飲，經「美國精品咖啡協會」（SCAA）認證的頂級咖啡「台糖宏都拉斯高地小農咖啡」，口感醇厚並帶有清淡果香；生產過程保護自然環境並維持當地的生物多樣性，兼具環保、永續意義。

台灣高鐵公司表示，為提供旅客多元化、優質的飲品選擇，「台糖宏都拉斯高地小農咖啡」每月1至7日透過推車於高鐵標準車廂販售，每杯售價新台幣50元，另提供商務車廂旅客免費享用；其他日期則繼續供應現有之義大利illy品牌咖啡。

高鐵指出，位於中美洲的宏都拉斯，擁有肥沃的火山灰土壤及良好的氣候條件，翠綠的溫帶雨林及高海拔生長環境，是全世界絕佳的咖啡產地；「台糖宏都拉斯高地小農咖啡」選用產自宏國山塔芭芭拉（Santa Barbara）山區，海拔1200到1500公尺、鄰近馬雅文明古城的咖啡豆。口感圓潤、富有層次，並帶有溫和果香甘甜及微酸氣息。

此外，本次選用的咖啡豆是由宏國小農以不砍樹，不使用化學肥料及殺蟲劑的有機方式栽培，運用咖啡殘渣製成有機肥料，生產過程保護自然環境並維持當地的生物多樣性；選擇「台糖宏都拉斯高地小農咖啡」，不僅享受高品質的頂級咖啡，更兼具環保、永續意義。高鐵歡迎旅客自4月起，把握每月1至7日選購嚐鮮，透過香醇咖啡遙想馬雅文明，為旅途添美好回憶。

(中時)

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