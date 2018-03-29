阿里山森鐵39天內出軌4次 賀陳旦：已會勘 兩個月後有結果

2018年03月29日 14:11 中時 王思慧

阿里山森鐵短短39天內出軌4次，台鐵日前宣布停駛3個月改善。立委陳明文今在立法院質詢何時會通車，交通部長賀陳旦表示，目前台鐵已展開會勘，預計兩個月後會有結果。陳明文等立委提出臨時提案，要求台鐵與林務局合作展開問題調查。

立委陳明文質疑，台鐵發現出軌原因是路線泥化嚴重，有好一段時間，遊客之前搭乘小火車，砲轟「把人的生命當成什麼」，更問森鐵何時能正常通車。

賀陳旦表示，台鐵已展開會勘，兩個月後結果會比較清楚，強調森鐵的問題涉及專業技術性，交通部會負起責任，現在正值三個月診斷期。關於通車時間，賀陳旦說，目前了解跟改善同步進行，兩個月後才能清楚何時通車，陳明文要求兩個月後，也就是5月底前答覆，並提出臨時提案，要求台鐵與林務局合作展開問題調查。

森鐵營運組長簡信立指出，目前調查結果，竹崎站到樟腦寮站泥化較嚴重，原因就是山區降雨頻繁常積水，路線又緊鄰邊坡，泥土和雨水沖刷鐵道，跟道渣混在一起，導致路基鬆軟。

簡信立說，目前初步確認2月25日是因為泥化出軌，其他1月18日為還沒驗收的新車出軌、1月23日是因為平交道枕木腐朽、2月14日獨立山站內車輛出軌，由於高山鐵路無法用大型機器，人工維護速度比不上自然災害。

關於立委要求台鐵與林務局調查事故原因，簡信立表示，台鐵專案小組、林務局小組、交通部監理小組等都有來，等於有三個單位檢查，並給予意見；目前為滾動式檢討，整修維護路線後，還要報交通部履勘，並依專家建議改善完後，才會通車，因此原則上森鐵停駛三個月，現在還不能確定何時通車。

(中時)