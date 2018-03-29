批北京不公平 美駐陸大使：微信在美可用 臉書卻遭封鎖

2018年03月29日 14:23 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，美國現任駐北京大使、被稱為大陸國家主席習近平老友的布蘭斯塔（Terry Branstad），之前在接受電視台專訪時，對於北京管制美商企業的措施大表不滿。他認為，大陸對於美國企業的相關政策，非常地不公平，「為何微信（Wechat）能在美國自由使用；但相反地，臉書（Facebook）卻遭到大陸封鎖禁止？」

布蘭斯塔認為，「我們（美國）希望改善且優化與中國大陸的貿易關係，但北京真的要改變，過往那些不公平和具有歧視性的政策。至於大陸希望讓經濟自由市場化，我希望能在3至5年間盡快著手完成。」

1985年以河北省農業訪問團長訪美的習近平（圖最左），曾在愛荷華州內借住在當地居民家中。（圖/中新社）

2012年習近平（圖右）訪美時，受邀前往愛荷華州長官邸接受老友布朗岱（圖中）和夫人（圖左）的招待。（圖/美聯社）

現年71歲的布蘭斯塔，是愛荷華州歷史上任職時間最長的州長（1983-1999, 2011-今），也是美國歷史上任職時間第二長的州長。泰瑞曾在2012年中國國家主席習近平訪問美國時，在愛荷華州接待過他，並稱呼他為「長年的老朋友」。在川普（Donald Trump）競選總統之際，布蘭斯塔雖為共和黨大將，卻沒有親自參與輔選，是由他的大兒子艾瑞克（Eric Branstad）負責，出任愛荷華州川普的競選總部主任。

年輕的習近平（圖左三）於1985年以河北農業考察團長訪美，受邀至姊妹省的愛荷華州訪問，由州長布蘭斯塔（圖左四）接待。（圖/愛荷華州政府網站）

布蘭斯塔和習近平首次見面是在1985年，當時年輕的習近平，首次以河北玉米加工考察團團長的身份訪美，當時愛荷華州剛與河北省簽訂姊妹省協議，年輕的州長布蘭斯塔主動邀訪並負責接待。之後在2011年布蘭斯塔訪中，時任國家副主席的習近平更是親自接待，兩人更暢談將近一小時之久；2012年習訪美，布蘭斯塔更是熱情地邀請他至官邸聚餐，賓主盡歡之下，習近平更稱他為「長年的老朋友」。

(中時電子報)