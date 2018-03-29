健康風險評估首度曝光 小港人致癌風險確實偏高

2018年03月29日 14:42 中時 林宏聰

地球公民基金會向高市法制局提出訴願，迫使高市環保局公布健康風險評估報告內容。（林宏聰攝）

高市環保局2015年委託正修科大進行臨海工業區鄰近居民健康風險評估，拖了1年多，總算在環團要求下公布調查結果，總致癌風險3.9E-5確實超過可接受程度，需加以減量；環團要求市府開風險溝通會議，向市民說明解決之道。

小港臨海工業區廠商共493家，因嚴重空氣汙染，周邊里民長年抗爭，懷疑空汙對健康造成危害，卻始終沒有科學數據佐證，高市環保局委託正修科大，2014年9月起進行鄰近居民健康風險評估，隔年9月結案後，評估報告卻一直沒公布。

環保局29日首度公開健康風險評估結果，報告載明臨海工業區排放的空氣汙染物共122種、主要致癌物質包括苯、甲醛、乙苯、氯乙烯、甲苯，評估基準年總致癌風險為3.9乘以10的-5次方，若以許可量模擬，更高達9.06乘以10的-5次方，皆高於可接受風險10的-6次方。

此外，總非致癌風險基準年為2.04、以許可量模擬為5.54，皆高於可接受值1，且調查顯示居民在急性喉炎、氣管炎與其他地區相比較不易發生，但較常有流行性感冒，研判是空汙影響免疫力，下呼吸道感染或吸入有毒氣體造成的支氣管擴張風險也偏高。

環保局長蔡孟裕表示，總致癌風險在10的-6次方至10的-4次方之間，依法即需要以工程手段進行減量防制措施，環保局已透過減量協談、訂定加嚴標準、加強稽查管制、推動乾淨燃料天然氣等方式因應，經過多重管制措施，高雄市臭氧已連續3年符合空氣品質標準，待環保署公告後即脫離三級防制區。

地球公民基金會副執行長王敏玲強調，市府拖了這麼久才公布，民眾需要的已不只是公開健康風險評估結果，更重要的是如何改善，呼籲環保局擬定具體減汙策略，並在小港各里補辦溝通會議，將健康風險評估結果、解決方法充分告知居民。

小港空汙嚴重，高市環保局委託正修科大進行鄰近居民健康風險評估，結果出爐後，環保局卻以擔心引發居民恐慌及抗爭為由，拒絕公開。地球公民基金會提出訴願，高市府法制局2月初裁決認同環團訴求，才讓這份健康風險評估報告得以見天日。

(中時)