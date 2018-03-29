NBA》百大改變比賽球星 林書豪名列第75

2018年03月29日 14:22 中時電子報 黃邱倫

《ESPN》近日推出NBA史上百大改變比賽球星榜，華裔球員林書豪雖然開季首戰就受了重傷，但他仍高居第75，可見得他當年颳起的「林來瘋」旋風在相隔6年之後的影響力有多麼深遠。

ESPN此次齊集旗下電視網、廣播網、網路、雜誌、播報員、專欄作家等進行投票，針對球員在球場上與球場下的影響力進行評比排名，此次公布51-75名，火箭「大鬍子」哈登排名53，勇士杜蘭特54，「小蟲」羅德曼56，「閃電俠」韋德60，「郵差」卡爾馬龍61，「手套」裴頓64，雷霆韋斯布魯克69，因身體狀態不佳而被迫暫離球場的波許74，排在林書豪之後的是帶領勇士奪得2座總冠軍的名帥科爾。

林書豪之所以能入榜主要因素是他在2012年掀起的「林來瘋」，ESPN評鑑中指出，林書豪當年從默默無聞的板凳席挺身而出，帶領尼克打出7連勝氣勢，而且又是在傳媒重鎮紐約，這股林來瘋吹襲全美、甚至遍及全球，展現前所未見亞裔美籍球員的影響力。

ESPN緊接著強調，即便「林來瘋」退燒後，數次曾面臨困境，但林書豪依舊很受歡迎，而且他身體健康時的表現仍夠水準，他讓NBA球探除了看重「移動長城」姚明的身高外，也要注意亞裔球員天賦，不能陷入黃種人運動力欠佳的刻板印象。

(中時電子報)