用洋蔥發電？「國軍助收是愛民表現」勇猛阿兵哥怒了！

恆春半島最近進入洋蔥產季，國防部20日派遣陸戰九九旅步二營官兵200人，幫恆春、車城及枋山等3鄉鎮助收洋蔥，協助時間至4月30日止。（謝佳潾攝）

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中時電子報
/ 綜合報導
國軍助收洋蔥。（謝佳潾攝）

恆春半島正值洋蔥採收季，國軍士官兵上周起依慣例每天出動200名兵力協助採收，進行「洋蔥助收愛民工作」，預劃助收面積達605公頃，引起阿兵哥罵聲連連，上網抱怨「好像我們欠他的一樣？」，並爆料「很扯的是，他們沒有請工人！」

根據蔥農表示，往年請人工採收，每一公頃需要約10人，每人每天工資1200元，但人不好找。阿兵哥則在臉書社團《靠北長官2.0》發文「好像是我們欠他的一樣！很扯的是！他們沒有請工人！都是我們勇猛頑強的弟兄在拔!長官們自己下來看看吧」。

助收洋蔥的阿兵哥上臉書發文抱怨。(圖/翻攝臉書)

有網友回應「農民兩邊都賺，一邊賺工錢、另一邊賺回饋金」、「農夫省下的工資肯定破百萬」。不過有自稱「陸戰隊指揮部士官督導長」的李姓網友回文，他曾多次參與洋蔥助收任務，能體會弟兄的辛勞，「助收是對地方的愛民表現，希望我們隊員全力支持並達成上級交付之任務！」

網友質疑「助收是對地方的愛民表現？」，所以用愛發電、用肺發電都不夠？現在還要「用洋蔥發電？」、「所以洋蔥才是你們的敵人...」、「飯店員工不夠、沒人整理房間，也可以請國軍來義務幫忙？小七找不到人值班，也拜託國軍弟兄來站櫃臺一下？」、「有事找國軍，沒事幹國軍」。

(中時電子報)

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