黨產會查藍營基金會 律師批：民進黨的新境界也該查

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不當黨產處理委員會今舉行聽證會，擬追查民族基金會、民權基金會及國家發展基金會是否為國民黨附隨組織。但國發基金會律師葉慶元批評，黨產會的報告根本沒揭露不具黨職的董事，且2015年成立基金會時，台灣早已脫離威權時期，怎麼還會是調查對象，質疑今天來參加聽證會是「陪官府唱戲」。葉也直指，若依照黨產會的邏輯，民進黨的新境界智庫應該也要列入被調查名單，因為其董事長、董事都是民進黨大老。

黨產會副主委施錦芳表示，民進黨與新境界基金會都有依照《黨產條例》申報財產，若有必要不會排除召開聽證會。

黨產會調查報告指出，欣裕台公司於2015年9月捐助9千萬元成立民族、民權、國發基金會，3個基金會隨即向內政部申請，並將會址設於國民黨中央黨部地址；但依媒體報導，時任國民黨主席的朱立倫在同年11月表示，設立這3個基金會目的是要「做公益」，既然是黨捐贈的基金會，當然由黨務幹部負責擔任董監事。

黨產會的調查也指出，民族、民權兩基金會首任董事長為當時的國民黨行管會主委林祐賢、國家發展基金會首任董事長為時任黨秘書長的李四川，且三個基金會的董事歷任名單，除了欣裕台董事長陳樹外，大多數都是國民黨黨職人員，質疑基金會為國民黨實質控制人事、財務的附隨組織。

三個基金會的律師代表，都在聽證會上強調，基金會均非國民黨附隨組織，包含董事成員並非全都具有國民黨職；且本金為基金會基礎，若要返還本金，亦同解散基金會，呼籲黨產會不得命移轉本金與孳息給國家或第三人。

國民黨考紀會主委魏平政被黨產會列為利害關係人，魏表示，不能因為欣裕台捐助三個基金會，就直接認定基金會是附隨組織，況且欣裕台的案件還在訴訟，質疑這樣的做法是「先射箭才畫靶」

魏平政也說，基金會都是依法向內政部申請成立，相關法律並沒有權將基金會才產命移轉。

葉慶元則批評，《黨產條例》成立宗旨是處理威權時期的不當黨產問題，但三個基金會都是2015年成立，當時台灣已歷經兩次政黨輪替後，哪算是威權時期，痛批今天來聽證會根本是「陪官府唱戲」，直言依照這個邏輯，黨產會怎麼不去查新境界文教基金會，還是黨產會的工作只查國民黨？

(中時)

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