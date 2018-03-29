教育部赴美攬才 「玉山計畫」限國外學者 年薪500萬

2018年03月29日 14:49 中時 林志成

教育部推動「玉山計畫」為國內大學延攬人才，玉山學者年薪500萬元，限國外一流學者或國際級企業的頂尖人才；至於「留才」部分，則以「彈薪」方式加薪，教育部和學校各出一半。配合玉山計畫，科技部、教育部及大學校長本周六將起程前往美國攬才。

教育部次長姚立德表示，經與國內大學討論後，「玉山學者」排除國內大學教授，限定在國外一流學者或國際級企業（如台積電、聯發科）的頂尖人才，年薪500萬元，外加150萬元行政支援費用，給他們聘請助理等。對「玉山學者」來說，一次核3年共可獲1500萬元薪資，教育部預計編列100個名額。

大學若不聘超高薪的「玉山學者」，可以轉為聘年輕的「玉山青年學者」，一個「玉山學者」可抵三個「玉山青年學者」。「玉山青年學者」年薪150萬元，一次核5年，但3年後檢視研究成果，再決定後2年是否續聘。

姚立德說，目前已核定給各大學20個「玉山學者」的名額，另外80個由大學在4月30日前提出申請，教育部6月30日起公布審查結果，大學8月1日起聘他們為玉山學者。

政府用「玉山計畫」延攬國外人才，國內人才呢？姚立德表示，將以「彈薪」方式為國內傑出大學教師加薪，沒有設定最高加薪限度，端看學校提出來的加薪方案是否合理。

姚立德說，大學如果為優秀教師加薪，超過3萬元部分，由學校和教育部各出一半。舉例來說，學校要每月多給一個教授20萬元薪水，扣除3萬元後，剩下的17萬元由學校和教育部各出8.5萬元。

全世界都在搶人才，我國也要加入競爭，配合「玉山計畫」，教育部次長姚立德、科技部長陳良基及台大、清大等10多校的校長，將於本周六起程前往美國舊金山、洛杉磯、紐約、波士頓等地攬才，並會在麻省理工學院（MIT）、加州大學洛杉磯分校（UCLA）等校辦說明會，吸引國外頂尖人才前來台灣任教或做研究。

(中時)