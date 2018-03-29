影》宅神朱學恒力挺警察執法 李永得邱議瑩躺著也中槍

2018年03月29日 14:35 中時電子報 張達智

警方對空鳴槍並朝車體還擊共22發，其中1發子彈打中陳男，陳送醫搶救不治。（劉宥廷翻攝）

高雄警匪街頭駁火現場影片

高雄市前天凌晨爆發街頭警匪槍戰，特勤組員警連開22槍，擊斃通緝犯陳祈安，事後引發是否用槍過當的疑慮。宅神朱學恒在臉書分享當時槍戰現場影片，力挺警察，表示「你我能夠安居樂業，是因為他們捨生忘死。今日你不挺他們，他日誰來保護你？」。宅神並在回覆網友留言時，順便酸了客委會主委李永德與其老婆邱議瑩一把。

《朱學恒的阿宅萬事通事務所》臉書專頁轉貼一則《郝心誠》的貼文，並附上高市街頭槍場現場實況影片。郝心誠表示自己出身自高市特勤中隊，親身參與過槍戰現場，曾親眼目睹夥伴中彈。

郝心誠貼文寫道：

「曾經

我親眼目睹自己的夥伴中彈

那種痛不是局外人所能體會

那種瞬間決定生死的現場

也絕非不在現場的人所能體會

決定生死的現場不應該簡化成有無用槍過當的事後諸葛

我支持我的夥伴大膽使用槍械

只有我們嚴正執法

才能讓社會安定

警察

需要你們的支持」

有網友留言「警方為什麼會讓自己陷入如此危險的地步，我絕對支持警方盤查，這次要是被歹徒先開槍，後果不堪設想，就這種惡性重大的歹徒來看，他根本就是瘋了，我絕對支持警方當場開槍並擊斃歹徒，這是對的，但是~別再讓警方陷入如此危險的境地，這才是我最計較的。」

朱學恒妙回「客委會主委李永德跟他老婆表示不行，這樣變成警察國家」。

也有人認為「即使再辛苦再危險，用槍的限制還是要有。可以討論修法，但不行無限上綱，比例原則和人權法治是進步國家的基本條件。」對此，朱學恒回應「對方車上都手榴彈和衝鋒槍了，你哪裡覺得這裡用槍超過規範了？」

(中時電子報)