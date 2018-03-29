非法堆置廢棄物汙泥200公噸黑心業者遭起訴

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中時

馬瑞君／台中報導

55歲、絨勝貿易商行負責人陳信良並未領有清除、處理廢棄物許可證照，涉嫌與同樣未領有許可證的台將公司業者陳勝利共謀，自2010年起向張姓地主承租后里區廣益巷偏僻山區土地，承攬收受事業廢棄物，非法堆置、儲存事業廢棄物、不明廢液、污泥達200公噸。台中地檢署偵結，依廢棄物清理法起訴兩家公司及負責人和張姓地主等。

起訴書指出，陳信良涉嫌自2010年起，以每月租金8萬元向張姓地主承租廣益巷內1筆土地

經營地下工廠，雇用10多名逃逸移工在內從事廢橡膠、廢塑膠加工，並設2道大門嚴控進出。

陳信良、陳勝利2人的公司均無未領有清除、處理廢棄物許可證照，對外稱「台將公司」有甲級廢棄物清除、處理合法證照，到處承攬收受工業製程所產出之有害廢溶液及汙泥，貯置於該地，利用四周茂密林木為天然掩護，因未處理有害廢溶液四處逸流。

直到去年6月間中檢接獲檢舉，該工廠時常飄出惡臭，且有不明液體流至路面，檢調蒐證後

，同年11月兵分多路現場搜查，查獲有害廢溶液及事業廢棄物約200公噸。

張姓地主到案後辯稱，不知道陳男等人在他土地上堆置工廠廢棄物；但他多次到工廠收租或勘查風災損害情形，卻對現場滿佈腐爛廢棄橡膠等景象視而不見，也未向環保單位舉發，其犯行明確。

(中時)

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