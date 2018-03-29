《時來運轉》運彩報報 - 壓寶三振王 鎖定雙左投

紅襪王牌左投塞爾。(美聯社)

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中時電子報

隨著棒球季即將正式展開，今年台灣運彩所開賣的美國職棒「特別項目投注」中，有「2018年例行賽最多奪三振投手」玩法選項，白話意即預測本季三振王！本週就為彩迷分析值得投注的標的選手有哪些：

目前的22位選手中，以賠率較低的前10人為分野來觀察，我們先討論12.00倍的史崔斯柏格、迪葛羅、L.塞維里諾：有興趣的彩迷可以小額加碼，但達人專業判斷上認為這三人拿下三振王個人獎機率偏低；史崔斯柏格仍被國民設定年輕王牌，投球局數上有所保護。迪葛羅甫傷癒歸隊，用球數上應會被嚴格控管。塞維里諾則是長賽季穩定度有待考驗。三人在投球局數可能受限情況下，自然降低與其他投手角逐K博士的機會。

再來談賠率介於8.50倍到10.50倍之間的艾爾契、維蘭德、羅比.雷伊，三人都是極為耐投的頭號先發，但艾爾契與雷伊所屬球隊實力偏弱，倘若提早離開競爭行列，有可能輪值先發換由新人頂替；維蘭德則是投球型態有所轉變，不再以動輒100哩的火球與打者硬拚，預料他們會以製造滾地球出局的有效率投球策略來當整季主軸，自然不大有機會獲得彩迷青睞。

2018年三振王熱門人選。

好啦！那就剩下薛茲爾、塞爾、克勞柏、柯蕭進入鎖定範圍！這邊四位Ace，我們強力推薦4.00倍的塞爾與6.00倍的柯蕭兩名左投。薛茲爾控球精準，克勞柏大幅度下墜曲球聞名，兩人固然使打者揮空率很高，但在不需要強力對決時也多能聰明的用引誘出棒擊球方式達成目的。反觀塞爾怪異的投球姿勢搭配犀利尾勁，和柯蕭精熟到如同藝術的外角滑球，仍強勢的讓一海票的大聯盟打者一籌莫展望球興嘆，塞爾上季更以驚人的308次三振傲視群雄，開季三振王玩法賠率卻非最低，絕對是大膽買進良機。

(中時電子報)

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