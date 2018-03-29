中央環工所教授：想買乾淨煤？沒有這種東西

2018年03月29日 15:19 中時 朱真楷

台灣氣膠研究學會會長張木彬（左），邀集中央大學、交通大學等環工界學者，以「什麼是乾淨的電廠」為題，解釋如何透過空汙控制技術來降低空污量。（朱真楷攝）

深澳燃煤電廠案通過後引爆輿論抨擊，行政院長為捍衛政策，強調該電廠將使用「乾淨的煤」。對此，中央大學環工所特聘教授張木彬不諱言地說，其實台電有很多環保媒，但從來就沒有說過有所謂的「乾淨煤」，畢竟，煤炭除了硫、氮、重金屬等，雜質是無法避免的，「所以你要買到乾淨的煤，是沒有這種東西的」。

台灣氣膠研究學會今召集中央大學、交通大學等環工界學者，以「什麼是乾淨的電廠」為題，解釋如何透過空汙控制技術來降低空污量。

交通大學環工所教授蔡春進表示，以燃煤發電確實會產生空汙問題，「我們不必替它講話」，但如果我國所有電廠都能裝設最新空汙防治設備，例如低氮氧化物燃燒器、再生式活性焦炭技術，確實能有效去除汙染物、粒狀重金屬。

中央大學環工所教授李崇德則說，天然氣確實是相對乾淨的燃料，但是從數據來看，燃燒天然氣鍋爐所排放的PM2.5，和有裝設有效汙染防治設備的燃煤鍋爐視差不多的；但是，台灣電力來源若想大量仰賴天然氣會非常危險，畢竟台灣是獨立電網，一旦缺電，沒有任何國家可以支援，一旦船隻無法靠近台灣，就會馬上面臨電力不足的問題。

因此，李崇德說，站在國家能源安全供應的角度，能源供應必須要多角化，「水力發電當然很好」，但更重要的是要適度搭配運用火力發電、核能發電，以及再生能源發電。

中央大學環工所特聘教授、台灣氣膠研究學會會長張木彬則表示，根據調查，燃煤基礎在超超臨界條件下運轉確實可降低燃煤使用量；加上良好的空汙防制設備，確實能有效防止空汙排放。就像林口電廠PM2.5的排放濃度，就遠低於電力業空汙排放標準。

張木彬強調，面對能源問題，有三件事情必須先理解。第一，台灣人均用電量真的太高了，因為數據顯示，台灣一年用電量是2400億度，平均一個人分攤電量是1萬500度；反觀日本人均用電量為7千至8千、韓國8千、新加坡約9千，所以台灣無論是個人或產業的節電都做得不夠好。

第二，張木彬說，能源一定要多元化，不能通通押在同一個籃子，不然就是非常委顯得事情。第三，量測空汙的模式要非常嚴謹，任何條件都要說清楚，不然就是在誤導大眾。

張木彬接著說，大家都在談「乾淨煤」，但從環保角度來看有沒有乾淨煤呢？事實上，有興趣可以看台電的講法，他們確實有「環保媒」，但從來就沒有說過有所謂的「乾淨媒」，因為煤的成分除了碳、氫、氧、氮、硫，就是重金屬，雜質是無法避免的，「所以你要買到乾淨的煤，是沒有這種東西的」。

張木彬解釋，所謂的「環保煤」，定義主要有二，一個是「低硫分」，也就是煤炭裡面的硫分，燃燒完畢後變成二氧化硫，到了大氣就變成PM2.5，所以硫分愈低愈好；第二定義則是「低灰分」，簡單說就是燃燒後的顆粒物越少越好。

既然如此，賴清德為何會冒出「乾淨煤」？張木彬說，政院要說的應該是clean coal technology，中文叫做「淨煤技術」，這是一種技術，也就是燃燒前先將煤「氣化」，產生以氫氣、一氧化碳為主的合成氣，再利用這兩者進行發電，「但他們就斷章取義把clean coal說出來」。他說，確實有clean coal technology，但沒有clean core。

引發關注的是，張木彬不諱言地說，為了做到能源多元化，核能也應該要放在整體發電裡面，「當然現在的氛圍，不適合去講這些東西」，但因為從整個環境角度來看，核能發電應該要有它的一個功能，「長久來說，廢核當然是終極目標，但過程必須smooth(平順的)，不能捉襟見肘，引起電力緊張，這就不是一個很好的方式。

被問到「所以2025要非核家園，這是對的嗎？」張木彬則保留地說，「這個……有興趣的話，我再召集大家從環境工程的角度，來看國家能源的政策，今天比較不適合談這個。」

至於長期研究懸浮微粒的台灣氣膠研究學會，今天出面替燃煤電廠做解釋，難道不怕被說成是在替燃煤電廠背書？張木彬說，學會是站在公正客觀的立場，講的話是超脫一般不太正確的想法；他強調，就現階段而言，燃煤對台灣來說是無法避免的，你要拿掉能源供應馬上就會面臨問題。

但張木彬強調，台電過去對環保是比較再閃躲，沒有決心把它弄好，認為既然標準只有這樣，他們就只要符合標準就好了。問題是，政府法規室最低標準，對於要如何持續降低，他們卻沒有這種心態，因此，現在就是要逼台電重新思考，朝向更低汙染、低排放的目標前進。

(中時)