后里山區藏200噸有害廢棄物 檢警蒐證查獲

2018年03月29日 14:50 中時 陳淑芬

檢警查獲后里區偏遠高地藏放有害廢溶液及污泥逾200公噸。（陳淑芬翻攝）

中市后里區1處位在梨園、民宿、寺廟及登山秘境路線間的高地，竟非法藏放有害廢溶液及污泥逾200公噸，陳姓男子等人在7年來將廢棄物存放在太空包等容器內藏在隱密山區，經日曬雨淋後破損不堪，惡臭逸流。保七三大隊二中隊等單位獲報跟監數月調查蒐證查緝，將業者及地主等人依廢棄物清理法送辦。

台中檢警在106年6月間接獲民眾報案指稱，中市后里區廣益巷一帶1處廠房常飄出濃烈惡臭，廠區內還溢流出不明液體。檢警調成立專案小組，委託中華民國航空測量及遙感探測學會空拍蒐證，經數月監控及跟監蒐證，專案小組及保安警察第七總隊第三大隊第二中隊人員兵分多路前往查緝，查獲有害廢溶液及事業廢棄物高達約200公噸。

第七總隊第三大隊第二中隊29日指出，2名56歲的陳姓男子共謀，自99年起向張姓地主承租后里區山區偏僻廠房及附近土地2000多坪，對外詐稱公司領有甲級廢棄物清除處理證照，到處收取工業製程所產生的有害溶液及汙泥，裝進太空包等容器中存放在山區，容器因受雨淋日曬而破損，放任有害廢溶液四處逸流。

專案小組發現，廠房偏僻位於高處，鄰近有近十甲的高接梨園、民宿、寺廟及隱密版登山小徑，假日常有民眾前來登山健行。存放廢棄物廠區並無任何防護設備，專案小組搜查當天特別穿上防護衣取樣送驗，經判別為有害事業廢棄物，專案小組現場查扣廢溶劑及污泥，將陳男及地主等3人依涉嫌違反廢棄物清理法送辦，並需負責清除及處理等費用。

(中時)