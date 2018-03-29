嘉基醫院300餘醫護上街抗議 要求加薪5％

2018年03月29日 14:48 中時 廖素慧

外縣市醫院工會聲援嘉基醫院上街頭訴求加薪行動。（廖素慧攝）

嘉基醫院工理事長趙麟宇是醫師，為工會會員爭取權益。（廖素慧攝）

嘉基醫院院長特助潘玉山說明醫院的薪資作法。（廖素慧攝）

嘉義基督教醫院300餘名醫護人員29日中午遊行抗議血汗醫院，10餘年未調薪，傳出有工作10餘年的資深行人員薪資僅勞基法基本工資22K ，要求加薪5％，院長特助潘玉山表示，醫院每年依職級、績效、年資調薪，資深行政人員至少25K。

300餘名醫護人員由工會理事長趙麟宇帶領，舉牌訴求加薪5％，並高喊「你共體時艱，我血汗過勞」，有高醫工會代表、桃園電子業產業工會理事長楊柏嶺、中正大學法律系副教授周兆昱等單位及代表到場聲援。

趙麟宇說，有基層醫護人員休假被臨時召回醫院加班，甚至工作逾法定時數，但工作單位要求他們「以補休取代申報加班費」，敢怒不敢言。

工會常務理事陳宏表示，嘉基有3300名員工，工會現有1400名會員，許多員工10餘年未加薪，收入幾近基本工資，期待恢復適用年資津貼制度，並要求加薪5％，但經過與資方7次協商沒有獲得善意回應。

潘玉山表示，94年以前按年資每年調整薪資，此制度後來改為新進人員前5年每年調整薪資，5年後依職級、績效、職能等方面調整薪資，絕沒有10餘年資深員工僅領22K基本工資的情形

，至少有25K。

潘玉山表示，醫院員工申請加班費或補休是由員工自由選擇，醫院不強迫，也不會影響考績。

(中時)