《時來運轉》運彩報報 - 西區種子排位戰 雷霆襲擊馬刺

雷霆與馬刺爭奪西區種子順位。(美聯社)

友善列印
中時電子報

NBA聯盟西區目前排名四到八名的球隊其戰績都在兩場勝差之內，想要搶到季後賽(台灣時間4/15日開打)較高的種子順位，接下來的每一場戰役都是關鍵！本周五上午08:00即將上演雷霆做客馬刺的精彩戲碼，究竟實力平分秋色的兩隊會擦出甚麼樣的火花呢？

雷霆目前以44勝31敗的成績排名西區第四，儘管身為三巨頭之一的甜瓜安東尼(Carmelo Anthony)各項數據正經歷生涯低潮，卻不影響雷霆下半球季的好表現，明星賽過後雷霆的勝率可是有接近七成之高，上屆例行賽MVP威少(Russell Westbrook)本季場均25.4分、10.2籃板以及9.7助攻表現依舊亮眼。禁區是雷霆最大的優勢，場均可以抓下12.4顆進攻籃板傲視聯盟，其中有5.1顆由紐西蘭硬漢亞當斯(Steven Adams)一人包辦。

馬刺有別於戰績倒吃甘蔗的雷霆，例行賽後段遭遇一波亂流，掉出了維持大半季的西區老三寶座，如今43勝32敗位於西區第六，正處於先發主力交棒時期的馬刺同時遭受嚴重傷兵風暴來襲，連續18球季50勝的紀錄準備劃下句點，眾所期盼的主將里歐納德(Kawhi Leonard)本季恐怕無法回歸，昨日又傳出阿德里奇(LaMarcus Aldridge)與巫師之役傷了膝蓋，看來接下來的賽程與季後賽的路途，球迷先不要抱有太大期待。

雷霆與馬刺本季已有過三次交手，雷霆以兩勝一敗較佔了上風。翻開比賽內容有兩場差距3分、一場差距10分兩隊實力非常接近，值得注意的是三次對戰都打出了小分賽果，可見兩軍交鋒重防守，預測明日之戰小分再現。

(中時電子報)

台灣運彩官網
中時電子報體育專頁
福原愛搭車無聊開直播 驚呼手機… 《時來運轉》運彩報報 - 世界盃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。