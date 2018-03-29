《時來運轉》運彩報報 - 西區種子排位戰 雷霆襲擊馬刺

2018年03月29日 14:49 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

NBA聯盟西區目前排名四到八名的球隊其戰績都在兩場勝差之內，想要搶到季後賽(台灣時間4/15日開打)較高的種子順位，接下來的每一場戰役都是關鍵！本周五上午08:00即將上演雷霆做客馬刺的精彩戲碼，究竟實力平分秋色的兩隊會擦出甚麼樣的火花呢？

雷霆目前以44勝31敗的成績排名西區第四，儘管身為三巨頭之一的甜瓜安東尼(Carmelo Anthony)各項數據正經歷生涯低潮，卻不影響雷霆下半球季的好表現，明星賽過後雷霆的勝率可是有接近七成之高，上屆例行賽MVP威少(Russell Westbrook)本季場均25.4分、10.2籃板以及9.7助攻表現依舊亮眼。禁區是雷霆最大的優勢，場均可以抓下12.4顆進攻籃板傲視聯盟，其中有5.1顆由紐西蘭硬漢亞當斯(Steven Adams)一人包辦。

馬刺有別於戰績倒吃甘蔗的雷霆，例行賽後段遭遇一波亂流，掉出了維持大半季的西區老三寶座，如今43勝32敗位於西區第六，正處於先發主力交棒時期的馬刺同時遭受嚴重傷兵風暴來襲，連續18球季50勝的紀錄準備劃下句點，眾所期盼的主將里歐納德(Kawhi Leonard)本季恐怕無法回歸，昨日又傳出阿德里奇(LaMarcus Aldridge)與巫師之役傷了膝蓋，看來接下來的賽程與季後賽的路途，球迷先不要抱有太大期待。

雷霆與馬刺本季已有過三次交手，雷霆以兩勝一敗較佔了上風。翻開比賽內容有兩場差距3分、一場差距10分兩隊實力非常接近，值得注意的是三次對戰都打出了小分賽果，可見兩軍交鋒重防守，預測明日之戰小分再現。

(中時電子報)