圖書館也可以玩沙！慢飛天使歡度兒童節

新北▲全國首座符合「融合遊戲認證標章」的新莊聯合分館，推出有助於療癒身心障礙小朋友的「共融式沙桌」遊戲，邀請大小朋友以及身心障礙學童一起遊戲。（曾百村攝）

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新北▲全國首座符合「融合遊戲認證標章」的新莊聯合分館，推出有助於療癒身心障礙小朋友的「共融式沙桌」遊戲，邀請大小朋友以及身心障礙學童一起遊戲。（曾百村攝）
新北▲全國首座符合「融合遊戲認證標章」的新莊聯合分館，推出有助於療癒身心障礙小朋友的「共融式沙桌」遊戲，邀請大小朋友以及身心障礙學童一起遊戲。（曾百村攝）

兒童節即將到來，全國首座符合「融合遊戲認證標章」的新莊聯合分館，29日推出有助於療癒身心障礙小朋友的「共融式沙桌」遊戲，提供「慢飛天使」等行動不便的小朋友於室內玩耍搶先體驗，並將於4月起正式開放，邀請大小朋友兒童節連假，一同到圖書館閱讀「童」樂。

甫於去年9月開幕的新莊聯合分館兒童玩具室，是全國首座設置融合遊戲的識別標章的公共圖書館，同時提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等六種不同需求的融合遊戲玩具服務，讓特殊學童也能夠與一般小朋友自然的互動、學習。

而在兒童節前夕，館方特別新增包括適合多重障礙的沙桌遊戲、汽車總動員球池、動物音效水塗鴉組、木樁敲擊檯、兒童電子繪本閱讀器等設施、另外也有盲人象棋、魔術方塊等多樣遊戲，也邀請慢飛天使搶先體驗圖書館新增設的「共融式沙桌」遊戲，提前歡度兒童節。

慢飛天使們認真聆聽著繪本故事，透過玩沙模組製作故事中的動物，開心的體驗沙桌遊戲，在館方為他們精心準備的故事之旅中，度過一個溫暖、充滿歡笑聲的兒童節。新北市立圖書館表示，玩沙是很多小朋友都喜歡玩的遊戲，為了讓身心障礙小朋友也能和一般孩童一樣開心玩沙，圖書館特別新增設「共融式沙桌」遊戲，讓所有的孩子，包括身心障礙的小朋友都能一起玩沙趣。

新莊分館主任徐雲蓉表示，遲緩兒的閱讀活動有別於一般幼兒，遲緩兒的學習反應與口語表達能力有限，需要多點耐心教導，透過閱讀結合遊戲，可以增加多重感官的刺激，協助有閱讀障礙的孩子提高學習興趣，新莊聯合分館新增設多樣「融合遊戲認證」玩具，也歡迎大家多加利用。

(中時)

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