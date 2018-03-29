驚！他廁所蹲到一半 男孩從門縫鑽入傻問：抱我去洗手

尷尬！他廁所蹲到一半，男孩從門縫鑽入傻問：抱我去洗手？（圖/翻攝自drew.Twitter）

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中時電子報
男孩竟然直接轉身把廁所門打開！嚇得安德魯想要阻止，但他最後只好笑著囑咐：「記得關門」。男孩還很自然地回應：「你自己要上鎖喔」。（圖/翻攝自drew.Twitter）

近日美國爆紅一段影片，內容是維吉尼亞州年輕男子安德魯前天在廁所馬桶上「辦大事」之際，突然從門縫裡爬進一位小男孩，童言童語地問他說：「能不能抱他上洗手台，好讓他可以洗手？」面對這尷尬場面，安德魯先是爆笑出聲，還能不慌不忙地給小男孩建議。

影片中，穿著藍色上衣的小男孩李維先是趴在地上，從門縫探頭問正在上大號的安德魯「你叫什麼名字？」當他回答之後，李維竟然直接從門縫爬進廁所隔間內，把安德魯嚇了一跳。

接著，小男孩說出自己目的：「我想有人抱起我洗手」，聽到這個天真的要求，氣氛一下子就變得更加滑稽有趣，安德魯回答:「我想你媽媽應該在廁所外面」，結果小男孩竟然直接轉身把廁所門打開！嚇得安德魯想要阻止，但他最後只好笑著囑咐：「記得關門」。小男孩還很自然地回應：「你自己要上鎖喔」，讓安德魯聽了真是哭笑不得。

這段逗趣影片一PO上網，馬上吸引網友熱烈轉發，甚至還引來李維的老爸來向安德魯替自己兒子道歉，並說小男孩其實非常友善，只是「有點友善過頭了」，感謝安德魯不生氣，還用如此幽默的態度回應他兒子。安德魯看了則是回應：「沒關係，小男孩只是做了一件小孩都會做的事，很開心看到您的兒子如此外向熱情的」，兩人對話，讓其他人看了都感到相當溫馨。

(中時電子報)

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