《時來運轉》運彩報報 - 世界盃新制 VAR是救贖還是毀滅？

2018年03月29日 14:59 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018俄羅斯世界盃已進入百日倒數，席捲全球的足球風暴即將來臨，今年世界盃最重大的變革，就是引入了「影像助理裁判」（video assistant referee，簡稱VAR）技術，VAR在某些國家的聯賽已經開始作為輔助判決（像德甲和美國職業足球大聯盟），去年的洲際國家盃也是首次在成年國家隊的比賽中正式使用，國際足總認為效果不錯，日前在理事會中一致通過，將在世界盃中開啟VAR模式。

VAR說穿了也不是新的技術，通過觀看錄影畫面來輔助裁判作出更精準的判決，這在美國職業運動如NBA和MLB已行之有年，但足球運動較少暫停的特性，使得過往對此技術有所抗拒，最常聽到的辯解之辭：誤判也是比賽的一部份。

但誤判的錯誤無法即時彌補，常常讓比賽失去了公平公正，VAR正是為了能即時推翻誤判。但假如VAR的使用過當，是否會損及裁判的權威？日前英格蘭對義大利的國際友誼賽，即因為一次VAR的判決，引起相當大的爭議。

英格蘭在比賽上半場取得1：0領先，第87分鐘時，後衛塔科夫斯基（James Tarkowski）在禁區內和義大利前鋒奇薩（Federico Chiesa）爭球時疑似絆倒對手，主裁判第一時間並沒有立刻判罰，義大利隊提出抗議後，透過VAR判給義大利一個十二碼罰球，由因西涅（Lorenzo Insigne）操刀幫助義大利追平比分。

多位英格蘭名宿包括希勒（Alan Shearer）、萊因克爾（Gary Lineker）和巴頓（Joey Barton）等人，都在推特上發文批評VAR，認為VAR只會讓比賽更混亂，直指裁判的不專業才是需要引進VAR的元兇。

其實VAR如果有限度的使用，確實可以大大提高比賽公平性，例如進球是否成立（球有沒有過球門白線）、是否越位進球、裁判沒看到的嚴重犯規（例如2006世界盃席丹的頭槌）等，但這種禁區裡的疑似犯規，裁判向來較為審慎，因為一旦判罰就是十二碼，對比賽勝負可能有決定性的影響，因此裁判如果沒有絕對把握，通常是不會吹罰的，VAR雖然是多重角度重覆播放，但是否就能百分之百肯定犯規仍是裁判的自由心證。

今年世界盃使用VAR已成定局，所有人都張大眼睛在看，到底VAR是對足球的救贖還是毀滅？

(中時電子報)