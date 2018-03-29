學界與在地力量攜手呵護 台灣白魚揭祕

2018年03月29日 15:15 中時 沈揮勝 、 廖肇祥

謎樣般的台灣白魚，有將近百年時間光有名稱、卻無實體。（沈揮勝攝）

社區齊心護育有成，農委會主委林聰賢(左)親頒「自然保育有功」榮銜。（沈揮勝攝）

台灣白魚游姿。（沈揮勝攝）

特生中心與一新社區志工團隊在野溪上游施放魚筌，採樣捕捉台灣白魚並逐一量身長、健檢。（沈揮勝攝）

施放魚筌採樣捕捉健檢。（沈揮勝攝）

特生中心與一新社區志工團隊在野溪上游施放魚筌，採樣捕捉台灣白魚並逐一量身長、健檢。（沈揮勝攝）

社區志工與調查員野溪河床現勘。（沈揮勝攝）

輔導團隊主持人農委會特生中心副研究員邱美蘭。（沈揮勝攝）

護育白魚有成，社區志工與調查員滿懷欣慰。（沈揮勝攝）

國際學術界1908年在日月潭發現「台灣白魚」，此後近百年該魚資訊真空、有名無影，直到1995年才被農委會特生中心在埔里鎮找到7尾；其棲地所在「一新社區」在特生專家及林務局等農委會跨部門輔導，社區默默付出、各地志工齊獻心力，攜手呵護復育！

「終於揭開傳說中的白魚神祕面紗！」農委會特有生物研究保育中心副研究員邱美蘭結合棲地組專業團隊，日前徵求台灣白魚推廣調查員志工，28日與一新社區居民合計39人，針對當地3條溪流施放魚筌4小時，27籠合得158尾個體，並魚逐一測量體長後放回原水域。

「巧合啊！與去年捕獲數量一模一樣！」3條溪流捕得樣本中，台灣白魚比例最高的樟湖坑溪，與去年三月調查結果同樣是107尾；該溪捕得的總數為5種122尾，另4種分別為馬口魚8尾、中華花鰍3尾、明潭吻鰕虎1尾、短吻紅斑吻鰕虎3尾。

帶隊指導的前特生中心副主任彭國棟、多次遠從彰化芳苑前來參與調查員李國忠都說，雖然抓到的白魚數量和去年一樣，但務實來說算是進步。去年是傍晚施放魚筌、翌晨收，這次是近午放、午後收，有效時程縮短很多；社區人士齊心保育，數量還算穩定；目前評估，野外族群千尾。

另兩溪台牛坑溪及煙寮坑溪也各有斬獲，分別捕獲40尾及11尾白魚，但其他種類較多，還包括吉利慈鯛（吳郭魚）與花斑劍尾魚等外來種，顯示棲地有外在隱憂。

台灣白魚為1908年由俄羅斯學者A.Moltrecht（莫洛查特）在日月潭採集、大英博物館魚類學者C.T.Regan（雷根）鑑定發表；1922年日人大島再度採樣。此後就像已消失物種，只有名稱、特徵描述和1張標本照片的神祕魚類，幾乎沒有人能證實牠的存在。

1986年曾晴賢教授著書，以中文名「台灣副細鯽」，指其分布在大肚溪及濁水溪上游，再度引發學界好奇。

1992年特生中心在集集鎮成立後，魚類研究室特別針對這種全世界生育地最狹窄、比櫻花鉤吻鮭還稀少的傳奇魚類，在各溪流間搜索 調查；1995年李德旺、蔡昕皓等研究人員，透過彭國棟親戚協助，終於確認謎樣般的白魚存在。

2014年，一新社區創會理事長練美玉、現任理事長林宥岑及總幹事尤淑貞，在特生、林務局、水保局、國立暨南大學等跨領域輔導下，與徐盛興、徐盛田、朱添吉、林錦生、余玉蓮等數十名鄉親齊心保護復育，3月17日由農委會主委林聰賢親頒「自然保育有功」榮銜。

(中時)