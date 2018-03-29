身殘心不殘！黃乃輝激勵學子做「太陽天使」

2018年03月29日 15:42 中時 張穎齊

罹患腦麻的黃乃輝（左）今（29）日來到基隆市月眉國小演講，並將總統蔡英文的1元紅包送給洪同學（中），月眉國小校長賴鴻吳（右）也在旁為他們加油打氣。（張穎齊攝）

「你一定要走，你愈不走就愈不會走！」罹患腦性麻痺的黃乃輝，歷經人生坎坷，但秉持著「身殘心不殘」的精神努力活下去，因此曾榮獲「10大傑出青年」。黃乃輝今（29）日來到基隆市月眉國小演講，以自身的經歷，鼓勵學子認真看待生命，並期許每位孩子都能成為熱心助人的「陽光天使」。

現任總統教育奬委員會委員及行政院新住民協調事務委員會副召集人的黃乃輝，今（29）日上午在月眉國小校長賴鴻吳陪同下，步行顛簸的走入會場，以燦爛笑容、吃力口語娓娓道訴他的生命歷程。

黃乃輝從小即罹患先天腦性麻痺，1歲不會站，2歲不會走，3歲時還全身不自覺的抖動著，幸好有一位很愛她的阿嬤。阿嬤告訴他：「沒關係，父母沒辦法養你，阿嬤養你！」直到他10歲上學，老師不教他，同學排斥他，阿嬤又告訴他：「沒關係，老師不教你，阿嬤教你！」

「你一定要走，愈不走就更不會走！」黃乃輝回憶阿嬤對他說的話，不禁淚從中來，泣訴他為了奉養阿嬤，國中開始賣獎券、擺地攤，但沒有放棄學業，半工半讀唸到高中，但因為不能參加聯考制度只好到台大、政大旁聽8年，如今的他兼任幼兒教育學系副教授，還獲得4任總統表揚。

黃乃輝細數自己過往同時，一樣有相同經歷的洪同學不禁淚流滿面，黃乃輝見狀後則特地走到洪同學面前，抱著他用吃力的口語告訴他：「我們無法選擇父母，但我們可以掌握自己的人生！」陪同在旁基隆市家長總會長王昌派也感動的上前抓著洪同學的手為他加油打氣。

黃乃輝至今參與特殊教育及12年國教政策制定、新住民子女課程綱編纂等，此外他也發現，月眉國小的新住民孩子有10多位，對此他認為，近年來政府重視新住民，基隆市在這方面也做得很好，他也積極推動完成了國際家庭服務中心，期許大家一同參與幫助並照顧更多新住民及其子女。

(中時)