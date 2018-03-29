囚犯想越獄燒床墊 委內瑞拉警局大火釀68死

委內瑞拉瓦倫西亞市中心的警察所外了聚集憤怒的囚犯家屬，希望警局可以給予事件相關的說法。(圖/路透)

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中時電子報
委內瑞拉瓦倫西亞市中心的警察所外了聚集憤怒的囚犯家屬，希望警局可以給予事件相關的說法。(圖/路透)

委內瑞拉卡拉波波州（Carabobo）一所警察局內羈押的囚犯今天火燒床墊想趁機越獄，釀成了警察局大火，造成66名男性囚犯、2名女性訪客死亡。憤怒的囚犯家屬也因此聚集在警局外討公道，也被警察用催淚瓦斯驅離。

據《BBC》報導，這個戲劇化的悲劇28日發生在委內瑞拉瓦倫西亞市中心的警察所。一名被關押在警局內拘留所的囚犯企圖越獄而利用床墊縱火，並趁機竊取警衛的配槍，還因此引發暴動，接著大火吞噬了拘留所，造成68人死亡。

囚犯家屬和警方發生衝突。(圖/美聯社)
委內瑞拉瓦倫西亞市中心的警察所外了聚集憤怒的囚犯家屬，希望警局可以給予事件相關的說法。(圖/路透)

事發後憤怒的家屬聚集在警局外討說法，但是遲遲等不到相關單位的聲明及相關資訊，甚至還被警方用催淚瓦斯驅離。

直到晚間檢察總長沙柏（Tarek William Saab）才發推文表示：「卡拉波波州警察總部發生的駭人縱火事件，造成68人死亡，我們已任命4名檢察官，來釐清這場戲劇般的慘劇。」

維護囚犯人權的非政府組織 「自由之窗」（Una Ventana a la Libertad）的負責人涅托（Carlos Nieto）表示，這起大火造成「有些囚犯被燒死，其他則是窒息而亡。」他也為委內瑞拉關押囚犯的寓所過於壅擠的問題表達擔憂，他表示警方超收的囚犯人數已是現有設施所能容納的5倍。

委內瑞拉羈押囚犯的獄所向來人滿為患，充斥武器和毒品，時常發生大規模致死暴動，導致數十人喪命的監獄暴動並非罕見現象。上個月才有類似的事件發生在卡拉波波州的另一個監獄，當時有囚犯在暴動中，挾獄卒作為人質。

(中時電子報)

文章來源：Venezuela fire: 68 dead in Carabobo police station cells

文章來源：Sixty eight killed in Venezuelan police station riot and fire

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