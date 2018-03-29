狄鶯獨子在美被捕 精神科醫師：出國念書不是有錢就行

翻攝自《狄鶯》臉書

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中時電子報

藝人狄鶯的獨子在美國放話要攻擊學校，遭到警方逮捕，三總精神醫學部主任葉啟斌說，美國是高度開放，同時也需高度自我控制的社會，和中國人被要求盡量和別人一樣、高度他控的文化不同，狄鶯的兒子念到高二才赴美讀書，少了10多年學習自我控制的時間，此時若父母無法嚴密督導，孩子就很容易出現脫序行為。

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葉啟斌說，美國的家庭和教育體系很早就教育孩子要獨立自主，任何事都要自己負責，因此孩子從很小就要學習自我控制，但中國人剛好相反，是高度他控的社會，孩子被要求不要和人不同，家庭和學校也只看重成績，疏於人格、教養及獨立性的培養，導致台灣的孩子一到美國這樣開放的環境，加上缺乏自控力，很容易就出問題。

葉啟斌表示，每年寒、暑假門診就會出現很多小留學生，因為在國外適應困難、遭到霸凌，引發憂鬱症來求診，小學年紀就出國的多是認同或適應問題，國、高中出國則是遭到霸凌引發身心狀況，因為美國人到高中這個年紀非常重視社交，若社交能力不足，一定會被霸凌，進而引發憂鬱、學習動力低等問題，此時有賴父母的嚴密督導和感情支持，否則孩子就很容易發生脫序行為。

要避免小留學生出國適應不良，甚至出狀況，葉啟斌說，父母一定要打破把孩子送出國自然就會變好的迷思，臨床上很多小留學生都是因為學習落後、行為偏差或無法適應台灣環境被送出國，但這些問題不會因為出國就改善，甚至還可能因為孩子缺乏自控力，讓情況變得更糟。

葉啟斌強調，送孩子送出國，絕對不是有錢就行，在此之前，父母和孩子一定要建立緊密的感情，讓父母可以隨時督導孩子，孩子也會把遇到的困難告訴爸媽，且需提前訓練孩子的獨立能力，並了解自我控制的重要性，否則送出國只是害了孩子。

(中時電子報)

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