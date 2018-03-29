四技申請入學第一階段公布 75滿級分申請台科大電子系

2018年03月29日 15:52 旺報 李侑珊

四技申請入學今（29）日上午公布第一階段篩選結果，根據台灣科技大學統計，今年共有6463名考生報考台科大各系組。台科大今年共有374名額，平均錄取率為5.79%，平均級分為65.39級分，平均錄取率及平均級分數都較去年略為提升。

今年有一位75滿級分的同學申請台科大電子系，來自私立新興高中，另有2位74級學分的學生分別報考台科大設計系及台科大全球發展工程學士學位學程。

台科大全球發展工程學士學位學程是首次於台科大四技申請入學招生，分為機械組及材料組，共計10個名額。此學程強調雙語教學，並列日語為必修，表現優異同學們能赴東京工業大學修讀課程，並到當地企業參訪與實習。

台科大吸引學測成績優異的高中生前來報考，今年高中生四技申請通過第一階段篩選的，75級分1人，74級分2人，73級分 (學測前1%)以內的考生有26名；70級分以上有197人，68級分(前5%)以內的考生數為458人。

台科大校長廖慶榮表示，台科大積極發展國際化，不僅校內碩博士國際生人數居全台大專院校之冠，也鼓勵學生出國，選送大批學生出國交換或進行國外實習及實驗室交流，此外，台科大兼具實務及研究理論基礎，與產業連結緊密，讓學生在校時就能貼近產業，深受業界歡迎，高就業率和國際化校園是吸引高中生報考的主因。

台科大表示，平均通過率級分最高的學士班為電資學士班平均68.1級分，其次是不分系學士班的66.14級分；在各系的表現上，資工系的平均級分數最高，為70.9級分，接續是電機系的70.33級分。資工系及電機系皆為台科大最穩定的高分系組，和產業動態及就業出路有極大關聯。

今年在報考人數上，最多的是管理學士班，其次是工程學士班，其中管理學士班報考人數為1790人，招生人數為40人，錄取率僅有2.23%，為今年台科大錄取率最低的科系。

根據第一階段篩選結果，全台各高中學校以成功高中最多，有123人通過、台中一中次之有74人，師大附中有60人，排名第三；另建中32人 、北一女36位同學們通過第一階段篩選。

特別的是，成功高中較去年多了近一倍的人通過台科大篩選，近三年都是最多學生通過台科大四技申請篩選的學校，是選讀台科大及就讀台科大最多學生來源的高中。

(旺報)