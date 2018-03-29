科學解密黑潮與漁獲量　中央大學教授提出影響機制

中央大學水文與海洋研究所黃如瑤教授研究團隊發現，台灣40％ 鯖魚漁獲量變化，受黑潮海流改變影響。（中央大學提供）

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旺報

中央大學水文與海洋研究所黃如瑤教授研究團隊，利用衛星遙測資料以及長期漁業統計數據，發現台灣40%鯖魚漁獲量變化，受黑潮海流改變影響，若能掌握黑潮離岸或靠岸的微妙擺盪，有助於預估隔年春季的漁獲量。這項重要研究成果刊登在今年2月份的 《物理海洋學期刊》(Journal of Physical Oceanography)，同時獲知名的《今日物理》(Physics Today)專文報導。

一般認為，台灣東部海域的黑潮流經，可帶來豐富漁業資源，通常是經驗上說明，較缺乏學理上解釋。黃如瑤教授的研究發現，黑潮較離岸時，漁獲量較豐富，因為從海底湧上的海水，營養鹽被帶上來，較有足夠的生產力；反之，若黑潮較靠岸時，因海水較乾淨，較無足夠的營養鹽，漁獲量反而會變少。若掌握這當中的微妙擺盪，有助於預估明年春季的漁獲量，準確率可高達50%。

黃如瑤教授原任職於美國普林斯頓大學，2012年延攬為講座教授至中央大學水文與海洋科學研究所服務。他所建立的「臺灣海洋先進預報模式」(Advanced Taiwan Ocean Prediction, 簡稱ATOP Model)，為全球最頂尖的大氣海洋模式之一，運用超級電腦24小時運算，為科學提出強而有力論證。

黃如瑤說，黑潮從菲律賓開始，穿過臺灣東部海域，沿著日本往東北向流，因流動速度相當快，不易觀測，該團隊運用兩項衛星海洋技術，先觀察黑潮的位置，再觀察海洋水色變化，深入了解生態與物理的耦合機制，發現氣候的震盪足以改變大洋環流的特徵，進而影響海洋生物族群數量起落。

這項創新研究，黃如瑤歸功於研究團隊和台灣特殊環境。共同作者包括台灣海洋大學的李明安教授，其專長在衛星海洋學、漁海況學，提供長期漁業統計數據；廈門大學博士後研究員王佳則協助資料蒐集和分析。其次，與台灣得天獨厚的地理位置有關，這裏有黑潮流經，季風和沿岸流交會，是相當難得獨特的研究環境。

《今日物理》(Physics Today)」成立於1931年美國物理聯合會(American Institute of Physics)出版品中發行量最大、影響力最高的雜誌。中央大學水文與海洋研究所錢樺認為，海洋學，與我們的生活習習相關，絕非象牙塔的學術研究，面對氣候變遷與漁業資源枯竭之際，這項研究更顯可貴，不但肯定了黃教授卓越的學術貢獻，也對台灣的漁業發展有實質貢獻！

(旺報)

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