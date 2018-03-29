社工師轉行當嬰兒SPA按摩師 創業開店找回自我

2018年03月29日 15:19 中時 曹婷婷

曾是公部門社工師的陳冠瑾，為了多陪伴家人選擇創業，樂當嬰兒按摩師。(曹婷婷攝)

原本任職新竹縣政府兒保社工師的陳冠瑾，偶然機會接觸嬰兒SPA課程，毅然決然放棄穩定的社工師工作，投入經營嬰兒SPA館，2年前申請勞動部微型創業鳳凰貸款進行資金周轉，在台南永康區加盟開設「游學寶寶台南館」，經專業顧問輔導，靠著貼心服務累積好口碑，吸引不少爸媽帶著寶寶前來體驗SPA。

72年次的陳冠瑾，擔任兒保社工期間，常常必須在三更半夜出門處理案件，由於工作性質是24小時ON CALL，高壓工作環境，加上無暇陪伴家人，讓她開始思考人生步調。

幾將思量，她在因緣際會下投入經營嬰兒SPA館。創業前，陳冠瑾自費學習嬰兒按摩課程，拿到國際嬰兒按摩講師證照，為開店做足準備。

陳冠瑾為了讓家長與寶寶來店內一起放鬆，店內也提供獨立溫控包廂、哺乳室、親子遊戲區、溫奶器、尿布、浴巾等一應俱全，家長不用大包小包行李帶來店內，相當周到貼心。

另外，她也發揮社工擅長溝通的特質，常與客人閒聊媽媽經，親切服務讓口碑效應發酵，目前生意穩定成長中，客群遍及嘉義、台南地區。

勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋說，創業看似簡單，卻須背負不小的經濟壓力，很多民眾不了解，其實政府有提供創業貸款與諮詢輔導服務，可善加利用。

他說，以去年來說，雲嘉南轄區申請通過微型創業貸款共64案，核貸金額就近4千萬，此外，分署也有免費多元的創業研習課程，光去年轄區就有近1600人次參與課程與諮詢輔導。

陳冠瑾也分享，「創業需要勇氣並做好準備」，建議想創業的朋友可多運用政府資源，不僅能解決資金、技術及經驗的不足，亦能度過創業低潮。

柯呈枋說，微型創業鳳凰貸款額度最高可貸100萬元，貸款年限7年，前2年免息，由勞動部全額補貼，之後利息僅1.67％，且還免保證人、免擔保品，歡迎有心創業的婦女或中高齡民眾申請，一圓創業夢，諮詢專線可撥0800-092-957，或上微型創業鳳凰網查詢。

(中時)