肚子裡有鴨蛋？竟是膀胱結石

2018年03月29日 15:21 中時 鐘武達

蔡卓榮醫師展示從張婦與林姓阿公膀胱取出的結石，直呼手術時自己都嚇一跳。（鐘武達攝）

62歲張姓婦人血尿到衛福部彰化醫院就醫，X光檢查膀胱赫然有1顆形狀及大小都像是鴨蛋的結石；92歲林阿公也因血尿，手術從膀胱取出的「一堆」小結石。泌尿科醫師蔡卓榮說，老人家較易膀胱結石，要多留意。

張婦10年前中風，目前有失智現象，血尿就醫檢查，膀胱裡的結石達到8.5公分，因體積太大只好採傳統開腹手術取出。蔡卓榮說，大結石是多年累積而成，阿嬤中風後，膀胱的逼尿肌收縮力不足，解尿不乾淨，長期累積沈澱物。他說，一般脊椎損傷者的膀胱功能較差，也容易出現同樣的症狀。

林姓阿公則是在就醫檢查時，發現膀胱裡有「好幾堆碎石」，因無法確知數量，且所占體積過大，同樣是以傳統開腹手術取出。沒想到，取出的結石竟然多達上百顆，大的2至3公分，多數小於1公分，總重量則達160公克。蔡卓榮說，阿公的結石就像從河裡撈出小石頭一樣，不同顏色、不同形狀，讓他嚇一跳。

蔡卓榮說，阿公的攝護腺肥大已經10年，不曾手術，因解尿困難，只好裝尿管，他推測正是因長時間解尿不乾淨，才會導致結石物質沈澱在膀胱尿管口，且逐漸掉落到膀胱並累積。

蔡卓榮表示，除了膀胱結石，國人也常見腎臟及輸尿管結石，最重要的預防之道是多喝水，每天至少2、3000毫升，讓沈澱物無從沈澱為石頭，而如有腰痛、血尿等症狀，要及早就醫。

(中時)