葉璦菱驚聞狄鶯獨子闖禍 管教兒子「嘮叨10年」

2018年03月29日 15:28 中時 尤嬿妮

謝雷（左）、葉璦菱下月合辦演唱會。（寬宏藝術提供）

謝雷、葉璦菱聯手開唱，將於下月14日在苗栗苗北藝文中心舉辦「金鑽美聲」演唱會；葉璦菱現年21歲兒子陳惟凡，前年於美國念柏克利音樂學院休學後返台當兵，近期簽入唱片公司「新樂園」準備發片，今活動聊起狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐在美國賓州揚言要攻擊其就讀的高中遭逮捕一事，葉表示還沒看到報導不清楚詳情，問她當初如何與人在國外念書的兒子維繫狀況不溺愛？葉說：「愛是非愛不可，當你有的東西不給他也很怪 ，但我就是會每天 不斷講一點規則，從小開始，見到人要叫叔叔阿姨，光這件事我就講了10年。」

她很注重禮貌，從兒子4歲開始教導他逢人問好，孩子遠赴國外念書，葉璦菱也叮嚀「絕不可以吸毒」，還勸兒子最好連香菸也別抽，「因為他從小氣管不好，也會跟他說身邊的人都要注意，晚上不要太晚會家」。

問她兒子在美國求學期間曾反應異地求學壓力或遭歧視？葉說：「沒有耶，只聽過他反應室友不愛乾淨之類的，但畢竟每個人個性有不同的地方，你必須要去適應啊！出國跟別人住宿舍，你要去配合別人」；謝雷早期跟狄鶯在秀場合作，曾看過狄鶯兒子小時候模樣，「小孩子很漂亮啊，但後來比較少聯絡就沒看過了」，他也為狄鶯兒緩頰：「小孩子應該只是講話好玩。」

(中時)