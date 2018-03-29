宜蘭五星級飯店服務再升級 全新進口車免費借用四處逛

2018年03月29日 15:40 中時 胡健森

蘭城晶英酒店提供上百輛的電動小汽車，讓孩子們在飯店內享受自駕的樂趣。（胡健森攝）

即使沒有自己開車，在入住飯店後也不用擔心沒有交通工具、出門不便的問題！位於宜蘭市的蘭城晶英酒店從6月份起推出「Carstel」專案，只要是入住3天2夜的房客都可免費借用全新的各款式福斯汽車，讓房客可直接從飯店內開車出門四處遊山玩水，省去另外找交通工具的煩惱，同時也減少另外租車的開銷。

蘭城晶英酒店創新旅客的渡假體驗，今年將「汽車」與「飯店」兩者相結合，自行打造全新飯店語彙「Carstel」，提供上百輛的電動玩具車讓小朋友在飯店內的特定樓層「開車趴趴走」，大人則能免費借用飯店所提供的多款式的全新汽車，載著一家人一同出遊，飽覽蘭陽平原的美麗風光、前往宜蘭縣的各觀光景點體驗不同特色，讓大人、小孩都能享受「自駕」的樂趣。

蘭城晶英酒店表示，只要是3天兩夜以上的入住房客，都能享有免費借車的服務（辦理住房、退房兩天除外），讓旅客充分享有「行」的便利，這些新的服務內容，不僅是要將蘭城晶英酒店專有的「芬朵奇堡」打造成小朋友的樂園，更要讓整個蘭陽平原成為大人的「芬朵奇堡」。

飯店為此也特別將地下停車場建置了「取車中心」，內有接待區、選車區以及教學區，另提供兒童汽車座椅為安全選配，旅客即可自駕任遊，建議入住3天2夜以上的旅客可以搭乘大眾運輸來到宜蘭，利用飯店提供的宜蘭火車站、轉運站免費接駁，再享受飯店提供的汽車服務，自駕遊覽蘭陽各處景點；如此一來，不僅可減少自行開車往返宜蘭容易遇到的塞車困擾，更免除入住後還得自行尋找交通工具的麻煩，還可體驗換車試駕的快感。

(中時)