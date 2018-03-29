宜蘭五星級飯店服務再升級 全新進口車免費借用四處逛

蘭城晶英酒店添購了各款式的福斯汽車，提供給3天2夜以上的房客免費借用，享受自駕旅遊的快感。（胡健森攝）

友善列印
中時
蘭城晶英酒店提供上百輛的電動小汽車，讓孩子們在飯店內享受自駕的樂趣。（胡健森攝）

即使沒有自己開車，在入住飯店後也不用擔心沒有交通工具、出門不便的問題！位於宜蘭市的蘭城晶英酒店從6月份起推出「Carstel」專案，只要是入住3天2夜的房客都可免費借用全新的各款式福斯汽車，讓房客可直接從飯店內開車出門四處遊山玩水，省去另外找交通工具的煩惱，同時也減少另外租車的開銷。

蘭城晶英酒店創新旅客的渡假體驗，今年將「汽車」與「飯店」兩者相結合，自行打造全新飯店語彙「Carstel」，提供上百輛的電動玩具車讓小朋友在飯店內的特定樓層「開車趴趴走」，大人則能免費借用飯店所提供的多款式的全新汽車，載著一家人一同出遊，飽覽蘭陽平原的美麗風光、前往宜蘭縣的各觀光景點體驗不同特色，讓大人、小孩都能享受「自駕」的樂趣。

蘭城晶英酒店表示，只要是3天兩夜以上的入住房客，都能享有免費借車的服務（辦理住房、退房兩天除外），讓旅客充分享有「行」的便利，這些新的服務內容，不僅是要將蘭城晶英酒店專有的「芬朵奇堡」打造成小朋友的樂園，更要讓整個蘭陽平原成為大人的「芬朵奇堡」。

飯店為此也特別將地下停車場建置了「取車中心」，內有接待區、選車區以及教學區，另提供兒童汽車座椅為安全選配，旅客即可自駕任遊，建議入住3天2夜以上的旅客可以搭乘大眾運輸來到宜蘭，利用飯店提供的宜蘭火車站、轉運站免費接駁，再享受飯店提供的汽車服務，自駕遊覽蘭陽各處景點；如此一來，不僅可減少自行開車往返宜蘭容易遇到的塞車困擾，更免除入住後還得自行尋找交通工具的麻煩，還可體驗換車試駕的快感。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
劍湖山勇闖恐龍島 5D新設施超震…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。