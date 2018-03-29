狄鶯赴美救子 律師邱彰：必遭學校開除、驅逐出境

2018年03月29日 15:49 中時 洪秀瑛

邱彰。（取自臉書）

孫鵬夫婦的獨子孫安佐在美涉嫌恐攻遭捕，律師邱彰剛剛在臉書對此提出她的看法，提到「希望他得到的懲戒就是被學校開除，驅逐出境。而這兩個結果是必然的」，並寫道：「個人的想法是請他的父母多多證明他平常是個乖孩子，很內向，喜歡看一些英雄的漫畫等等。」

對應庹宗康及製作人湯宗霖等人下午在記者會上提到「孫鵬兒子從小看到大，他眼裡的孫安佐是個很有禮貌、讀書讀得不錯，很自律、善良的小孩，從小把李昌鈺當偶像，去美國也是要攻讀犯罪心理、刑事鑑定方面的東西，他對於警務工作也非常有興趣」不謀而合。

邱彰臉書全文：

演員狄鶯的兒子在美國說了關於他恐怖攻擊的想法，被同學舉報，現關在看守所裡。記者越洋打來，先誇我是專家，再問我法律意見，以便替他們免費做工。

以下就是我膚淺的對本案的想法：

任何犯罪要成立的話，都需要證明「意圖」及「行為」。任何恐怖攻擊要成立的話，也需要證明「意圖」和「準備工作」。

所以狄鶯的律師要辯護的就是他沒有意圖，而他擁有的槍械都是以前就有的。

對他有利的地方是他的年齡很輕、判斷力不足、對美國社會不熟悉，他的資源都不夠，沒錢去買武器。他沒有去過海外（中東），也沒有狂熱的宗教信仰等等。

對他不利的是他要攻擊的正是社會最弱的一群，學生。

個人的想法是請他的父母多多證明他平常是個乖孩子，很內向，喜歡看一些英雄的漫畫等等。希望他得到的懲戒就是被學校開除，驅逐出境。而這兩個結果是必然的。

祝禱狄鶯早日帶她的寶貝兒子安全歸來！

(中時)