遊戲中體驗科學 生活物理演示移師台中

2018年03月29日 15:57 中時 林欣儀

如何藉由自然界「白努力定律」揮棒打出王建民的伸卡球？為改變民眾學物理得背公式的觀念，科技部優質科普計劃「生活物理演示」首度移師中部舉辦，4月1日將有上千名高中學生帶民眾動手做實驗，透過遊戲體驗科學的奧妙與樂趣。

台中一中、女中及豐原高中、惠文高中等中部地區23所學校學生，將分別利用繩子、吹泡泡等實驗方式演示出「波」的律動，或是以妞妞盤運動演示「質量分布改變」對人體運動的影響。中山大學物理系教授嚴祖強說，當天在台中市政府前廣場的活動包括實驗表演、動手做實驗及影片、演唱，透過各種方式幫助民眾接觸科學。

「生活物理演示」活動往年都在北部、南部舉辦，今年首度移師台中，台中市政府教育局高中職教育科長湯惠玲指出，藉由活動讓過去艱深的知識更貼近民眾生活，並以簡單的方式了解自然科學，也符合108學年新課綱要旨。

嚴祖強強調，許多人對物理的印象就是被公式，但與其苦背公式、不如動手做實驗，以活動中「魔力棒球」為例，利用特製棒球及手腕力量旋轉球的方向，讓每個人都可以打出王建民的伸卡球，而這次活動中共有18個以物理主題為主的80多項實驗，開放民眾玩玩看。

豐原高中魏姓學生說，最近課程中剛好上到物理的「改變質量分布」，原本看公式對理論感覺有點模糊，但實際以妞妞盤玩了「腳動量」實驗後，才徹底理解公式演算。

(中時)