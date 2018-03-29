自己拆帳篷 八百壯士：很快就會再回來

八百壯士決定自行拆帳，不少聲援者紛紛到場與帳篷陪伴他們陳抗402天的帳篷合影。（朱真楷攝）

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中時

在立法院外搭帳篷抗爭已402天的八百壯士，因申請路權、搭帳篷程序問題，遭北市長柯文哲下令拆除。為此，八百壯士剛剛開會決議，因抗爭訴求是護憲，抗爭方式自然要謹守法令規定，因此他們決定自行拆除帳篷。未來，會再重新申請在原地設立帳篷，讓陳抗能以符合法令規定的方式延續下去。

八百壯士捍衛中華協會執行長羅睿達強調，這只是暫時拆除，八百壯士的行動會持續下去；他也說，立法院大門口的路權他們一直有申請，現在就是地上設置的帳篷必須重新申請搭建，很快的他們就會在原地重新展開行動。

北市建管處指出，任何團體或個人要在路上搭設臨時帳棚，須先向工務局申請路權，經核可後，才能再向建管處申請報備搭設。而帳棚搭設後，一旦超過申請時間，就必須在3日內須予以拆除；假若該申請者要繼續申請在原地搭帳篷，無論如何，都必須先拆除、再申請。

換言之，八百壯士若要繼續在原地陳抗，唯一方式，就是先拆除帳棚，等重新跑一次申請程序，就能在合乎法規的情況下繼續抗爭。

對此，八百壯士剛剛經開會討論後，認為八百壯士的一切行動都必須合乎法令規範，且保家衛國的軍人是最守法的一群人。因此，決定自行拆除目前設立在北市中山南路、立法院大門外的帳篷指揮部。

八百壯士捍衛中華協會執行長羅睿達說，為合乎法令規範，未來是有可能改以搭建「簡易型」帳篷，也就是每次申請時間到期後，就能快速收帳；接著在完成申請後，又能繼續快速重新搭建。

(中時)

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