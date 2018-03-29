南瑤宮媽祖潦溪祈福 溪州信徒備佳餚要迎接

濁水溪北岸的溪州鄉潮洋地區居民29日大早起就開始準備餐點，要在晚上 迎接潦溪回鑾的南瑤宮媽祖及護駕信徒。（鐘武達攝）

友善列印
中時
潮洋社區居民忙著準備佳餚迎接晚上造訪的南瑤媽，當地小學生也趁機學習包肉粽。（鐘武達攝）

彰化南瑤宮笨港8天7夜「徒步百年古香路」進香之旅，預計29日晚上回程將要橫渡濁水溪，完成「潦溪」首站將從彰化縣溪州鄉潮洋、張厝與菜公地區上岸，接著舉辦「祭拜水神」祈求平安，而為迎接南瑤媽來訪，潮洋、張厝社區居民從大早就忙著包肉粽準備豐盛佳餚，要為媽祖信徒補充度溪耗損的體力。

溪州鄉民代表廖文雄說，南瑤宮媽祖3年1次的潦溪祈福活動，為的是庇祐地方民眾的平安、五穀豐登與出外打拼者事業有成，信徒感念在心，為此29日上午起，社區媽媽朱合沛、鄭秀美就召集在地的婆婆媽媽們，一起為辛苦度溪的媽祖與信徒張羅晚上的點心。

婆婆媽媽們製作素粽、湯品、炒米粉、季節蔬菜，相當豐盛，當地的潮洋國小，則由校長陳志盛小朋友跟在義工媽媽身旁學習包粽子。廖文雄說，晚上將在南天宮擺桌，要迎接來自各地虔誠的香客。

溪州鄉民又說，濁水溪南岸的雲林縣莿桐鄉和北岸彰化縣溪州鄉的居民，比較熟悉濁水溪的地形和水性，為此每當南瑤媽3年1度的潦溪，他們就會幫忙造出1條安全的水路，確保香客們安全，這項傳統已傳承數百年，不僅有濃濃復古風和人情味，更也展現人與人之間的互助和對信仰的虔誠。

(中時)

遊戲中體驗科學 生活物理演示移… 淡海新市鎮人口增 市府擬設新小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。