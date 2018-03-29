南瑤宮媽祖潦溪祈福 溪州信徒備佳餚要迎接

2018年03月29日 16:08 中時 鐘武達

潮洋社區居民忙著準備佳餚迎接晚上造訪的南瑤媽，當地小學生也趁機學習包肉粽。（鐘武達攝）

彰化南瑤宮笨港8天7夜「徒步百年古香路」進香之旅，預計29日晚上回程將要橫渡濁水溪，完成「潦溪」首站將從彰化縣溪州鄉潮洋、張厝與菜公地區上岸，接著舉辦「祭拜水神」祈求平安，而為迎接南瑤媽來訪，潮洋、張厝社區居民從大早就忙著包肉粽準備豐盛佳餚，要為媽祖信徒補充度溪耗損的體力。

溪州鄉民代表廖文雄說，南瑤宮媽祖3年1次的潦溪祈福活動，為的是庇祐地方民眾的平安、五穀豐登與出外打拼者事業有成，信徒感念在心，為此29日上午起，社區媽媽朱合沛、鄭秀美就召集在地的婆婆媽媽們，一起為辛苦度溪的媽祖與信徒張羅晚上的點心。

婆婆媽媽們製作素粽、湯品、炒米粉、季節蔬菜，相當豐盛，當地的潮洋國小，則由校長陳志盛小朋友跟在義工媽媽身旁學習包粽子。廖文雄說，晚上將在南天宮擺桌，要迎接來自各地虔誠的香客。

溪州鄉民又說，濁水溪南岸的雲林縣莿桐鄉和北岸彰化縣溪州鄉的居民，比較熟悉濁水溪的地形和水性，為此每當南瑤媽3年1度的潦溪，他們就會幫忙造出1條安全的水路，確保香客們安全，這項傳統已傳承數百年，不僅有濃濃復古風和人情味，更也展現人與人之間的互助和對信仰的虔誠。

(中時)