AIT處長推文悼念 美台海議題專家容安瀾逝世

美國著名台海議題專家容安瀾逝世。（圖/中央社）

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中時電子報

據美國在台協會（AIT）官方臉書顯示，現任處長梅健華（Kin W. Moy）於稍早推文悼念，美國知名智庫史汀生中心（Stimson）研究員、台海議題專家容安瀾（Alan D. Romberg）逝世的消息。梅健華處長指出，「聽聞容過世的消息，我感到非常難過。從我進國務院開始，他就一直是我的導師。當我得知自己將成為AIT處長時，我首先請益的人就是他，因為我知道他的聰明才智、建議忠告和風趣幽默總是讓我受益良多。」

出生於1938年12月1日的容安瀾，擁有常春藤兩大名校普林斯頓大學（Princeton University）和哈佛大學（Harvard University）的學位。畢業後進入美國國務院（State Department）服務。從1960年代展開外交生涯，主要以東亞為主。

他曾任國務院負責政策規劃的首席副主任、掌管公共事務的首席副助理國務卿、以及國務院副發言人等多項職務。年輕時，曾以海軍軍官的身份駐台兩年時間，並在台中學習中文，奠定他往後的東亞研究基礎。

外交官生涯中曾負責台灣、日本、香港和中國大陸地區的事務，也讓他在退休後，被胡佛研究院（Hoover Institution）、威爾遜中心（Wilson Center）與史汀生中心等多個智庫聘為研究員，生平撰文無數。他曾在2016年5月，以美國祝賀團成員的身分再訪台北，參加蔡英文總統的就職典禮。曾預言習掌權後，台灣現有20個邦交國的數字會改變，從巴拿馬的例子來看，北京有很大可能再度改變中華民國的邦交國數目。

聽聞容安瀾去世的消息，總統蔡英文稍早也透過推特表達哀悼，稱讚他為東亞和平做出極大貢獻，將被世人所懷念和感謝。

(中時電子報)

文章來源：Alan D. Romberg

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