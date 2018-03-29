法國航艦大修 12架飆風戰機暫由美國代訓

2018年03月29日 16:14 中時電子報 江飛宇

法國海軍將有12架海飆風戰機(Rafale M)將在4月3日前往美國東部的海軍基地進行移地訓練，因為他們的航空母艦夏爾戴高樂號(R91,Charles de Gaulle)進行改裝大修，為了保持他們的專業技能，只能借助美國海軍航空隊來幫忙了。

海軍情報網(navy recognition)報導，除了12架海飆風戰機以外，其他來自戴高樂號航空母艦的近350名水手也會前往美東奧西安納海軍航空站(Oceana NAS)繼續他們的作戰訓練，至於航空母艦的海上實習部分，就要到喬治布希號(CVN-77, USS George H.W. Bush)航空母艦進行。這種法美合作訓練的專案，被稱為「切薩皮克計畫」，名字來源於美國獨立戰爭期間的「切薩皮克灣海戰」(Battle of the Chesapeake)，在此戰當中，法國艦隊攔截住英國的支援艦隊，使約克鎮(Yorktown)的英軍最終選擇投降，成為美國獨立戰爭中關鍵的「約克鎮大捷」，這是美國獨立戰爭的最後一戰，英國承認美國獨立的地位。幾百年來，美國仍然記得法國的道義支持，會以這個名字做為美法協同作戰的代稱。

飆風戰機降落在美國航空母艦之上。(圖/美國海軍)

法國戴高樂號(下)與美國艾森豪號(上)的大小差異。(圖/美國海軍)

法國海軍的戴高樂號，是除美國海軍以外，唯一的核動力航空母艦，排水量3萬5千噸，全長261.5公尺，極速27節，可以裝載40多架艦載戰機，比美國的航空母艦要小的多，性能也低了一半。不過它採用彈射器起飛與斜向甲板著降，因此作業的模式與美國航艦相當類似。戴高樂號從去年2月就已經入塢大修與改裝，預計在今年夏天會完成(18個月)。

(中時電子報)