大樹區公所新建惹議 高雄綠議員揚言找監察院調查

2018年03月29日 16:21 中時 林宏聰

高雄市大樹區公所舊址老舊，市府規畫移地新建，但在地議員林芳如29日在議會表示，這麼大的新建工程，各局處互相卸責，推給大樹區長決定，過程中也未與民眾溝通，結果選在墳墓用地，「我夢到很多次，這裡以後會發生意外」，因此她30日將請監察院南下調查，追究公務人員責任。

高市議會29日下午社政部門質詢，擔任主席的民進黨籍議員林芳如接到1通簡訊後，利用議員質詢空檔時間宣布，她上周勘查新的大樹區行政中心地點，發現老人出入動線必須花15分鐘以上，「對於在偏鄉、老人占多數的大樹區公所，我非常痛心！」

她表示，新的大樹區行政中心選址、起造過程，市府各局處互推責任，完全任由層級低的大樹區長決定，區長也沒有充分與地方民眾溝通，所以她決定不出席4月11日的落成啟用典禮，不幫大樹區公所背書。

林芳如說，大樹區公所舊址因是30年危樓，一直爭取新建，沒想到過程中如此草率，沒問過戶籍在地的她，她夢過很多次，位於遷葬後公墓用地的新行政中心會發生意外，「若沒事先處理，它應該會出事」，所以她明天會請監察院南下審查，跳過市府政風處，追究高雄市政府公務員的疏失責任。

大樹區長楊孝治則表示，大樹區行政中心遷移新建案於2015年即核定、2016年10月動土，他去年7月接任區長時，行政中心已經起造到2樓了，不了解議員對他有何誤解，若監察院真的要調查，一切可接受檢驗。

新建大樹區行政中心位於龍目路158號，是第一公墓遷葬後的空地，為地上3層樓建築；已有30多年歷史的區公所舊址，則由社會局進行閒置空間活化，設置失智多層級服務中心、日照中心。

(中時)