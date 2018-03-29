台灣陪審團協會喊「百萬冤民站出來」 首站到台南尋求支持陪審制

2018年03月29日 17:41 中時 程炳璋

台灣陪審團協會首站到台南尋求支持。（程炳璋攝影）

台灣推動司法改革，未來法庭上將有人民參與審判，台灣陪審團協會展開6都巡迴宣傳，5月將在凱達格蘭大道舉辦大遊行，喊出「百萬冤民站出來」口號，宣傳首站從台南出發，台南市議員謝龍介手持布袋戲偶「黑白郎君」29日在台南市議會召開說明會，期待改革杜絕「有錢判生、無錢判死」的陳?。

台灣司法威信近年出現人民信任危機，法官被外界謔稱為恐龍、打手或貪汙，為了提升人民信任，拉近司法的人民參與度，台灣司法改革正朝「參審制」改革，未來涉及刑法7年以上重罪的法庭，將從全台隨機篩選出6位民眾擔任陪審員，陪審員的資格也必須先受到部分限制。

台灣陪審團協會認為台灣司法制度應該以歐、美國家的「陪審團制」取代德、日的「參審制」，號召民眾在5月5日走上凱道，高喊「百萬冤民站出來」。

台灣陪審團協會理事長張靜表示，「參審制」與「陪審團制」最大不同是，前者由3法官與6位陪審員組成審判，被告的罪責由這9人一起認定，後者由1位法官與12位陪審員組成，被告罪責由12陪審員認定，法官只負責指揮訴訟進行與量刑度，不可認定犯罪事實。

張靜表示，「參審制」讓法官與人民一起審判是「假改革」，人民組成的陪審員會有權威服從效應，在審判認定過程被職業法官牽著鼻子走，變成人民幫職業法官背書。

「陪審團制」的審判認定只由12位陪審員作出決定，法官不得參與，這樣的過程才夠客觀。

謝龍介29日手持「黑白郎君」戲偶，帶著台灣陪審團協會召開宣傳說明，大喊「台灣司法改革成功就是我的快樂」。

台南市議員王家貞表示，民代因為民喉舌，經常跑法院是難免的宿命，希望司法改革後，司法案件能件件黑白分明，未來不因執政者不同，造成法條往不利的方向審判。

(中時)