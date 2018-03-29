SBL》3月MVP夏普嗆聲 對決拉莫斯沒在怕

台啤洋將夏普拿下3月份MVP頭銜。(黃及人攝)

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中時電子報

季末趕來台灣「救火」成功的台啤洋將夏普，29日接受3月MVP頒獎時表示，自己始終保持最佳狀態應戰，接下來季後賽首輪出戰拉莫斯領軍的金門酒廠，將會充分證明自己能耐，夏普說：「反正屆時等著瞧(We will see)！」

夏普絕對是台啤狂拉尾盤挺進季後賽的頭號功臣，他在3月出戰的8場比賽，場均可拿22.8分、12籃板及3.6助攻，帶領台啤拿下5勝3敗佳績，尤其是在23日出戰台銀，他拿15分、16籃板及4助攻的全能數據幫助台啤狂掃台銀。

當問到夏普，是否知道台啤將在季後賽首輪先帶1敗面對金酒？他的回答很肯定，「我當然知道，更不認為帶著1敗戰績有何差別，對我與台啤全隊來說，更重要的是擁有贏球的動力或拚勁，我想我們沒問題的。」

「能以31歲的年紀，拿下單月MVP的獎項，對我來說，當然是很特別的成就，也讓我更加飢渴面對季後賽的來臨，」夏普說，「我知道要面對像是拉莫斯這麼高大的對手很難打，但我現在不想多說什麼，就請大家拭目以待吧。」

富邦勇士前鋒張宗憲也特地到場領取1、2月份MVP獎項，「這是我生涯首次拿下這個獎項，但我沒想太多，只想專心準備接下來的季後賽。」去年12月MVP則是台銀洋將賈西亞，但由於台銀宣告淘汰，他已搭機返美休養。

(中時電子報)

富邦後衛張宗憲獲選1、2月份MVP，且由新任籃協理事長謝典霖到場頒獎。(黃及人攝)

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