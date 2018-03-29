旭光高中四技個人申請第一階段　黃宜靖申請5個科系全通過

2018年03月29日 16:44 中時 楊樹煌

▲旭光高中四技個人申請，通過屏科大和高雄科大2所國立大學的余苡萱同學。（楊樹煌攝）

107年科技校院四年制個人申請第一階段篩選名單今29日出爐，黃宜靖申請5個科系全部通過，獲得5冠王頭銜，另有3位獲4冠王，表現優異！全校今年有53人申請，共有44人通過第1階段篩選，成功率高達83%。

今年度旭光高中參與四技個人申請，獲5冠王頭銜的黃宜靖同學，個性活潑外向，國中時因祖父、外公及外婆生重病，常去醫院陪伴，感佩護士照顧病人的細心；同時她也曾到創世基金會服務，在照顧重症病人過程，讓她更堅定想當護士的志向。

此次5個科系她都選擇護理及老人照顧相關科系，最期待能錄取長庚科技大學護理系，以學習到專業護理技術，在未來當上護士後，能到第一線急診室服務，幫助病人度過危險。

旭光今年通過四技個人申請，以余苡萱通過國立高雄科技大學、國立屏東科技大學初試，陳柏鈞通過國立虎尾科技大學初試，劉威逸通過國立高雄科技大學初試等表現最佳。

來自單親家庭的余苡萱同學，從小就喜歡拈花惹草，看到植物就想去研究，還曾誤觸有毒植物受傷送醫，但她仍樂在其中；從小就學陶藝的她，也會設計花盆，希望能和園藝結合，未來很期待能錄取屏科大農園系，減輕家裡負擔，也讓媽媽安心。

(中時)