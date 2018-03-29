創世新竹分院1年用30萬片尿片急募集

創世新竹分院29日起辦理「爆爆希望擁抱愛─2018植有為你」尿布募集公益活動，希望募集年度所需的30萬片尿片。（陳育賢攝）

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創世新竹分院29日起辦理「爆爆希望擁抱愛─2018植有為你」尿布募集公益活動，希望募集年度所需的30萬片尿片。（陳育賢攝）

安養60位植物人的創世基金會新竹分院，包含支援院外的植物人，1年就要用掉30萬片成人尿片，負擔相當沉重，院方在台灣維達衛生用品公司、大潤發等單位支持下，29日起在大潤發湳雅店舉辦「2018植有為你」募集尿片等用品活動，愛心朋友可以用約8折認購價捐贈尿片。

創世基金會新竹分院長曾綿美表示，創世新竹分院現有60名植物人院友，每人每天約要用掉10至12片尿片，1天就要約700片，另，支援院外近百位植物人，1年就要30萬片，加上相關衛生耗材，每年花費約新台幣100萬元，負擔相當沉重，因此希望能透過尿片募集，募得年度30萬片的目標，讓院友身體保持乾燥、清爽，也讓院方的經費調度能夠鬆口氣。

創世基金會此次是結合大潤發湳雅店、銷售包大人與添寧兩品牌的台灣維達衛生用品公司、嬌聯公司、新竹市藥師公會、王老師文理補習班、佑全健康人生藥局等，共同舉辦「爆爆希望擁抱愛─2018植有為你」尿布募集公益活動。

即日起至4月30日，民眾到有愛心標章的賣場、藥局，即可用優惠價格認購尿布，轉捐給創世基金會新竹分院。

台灣維達品牌經理林姵君表示，此次該公司配合活動，原本包大人1包原價250元，愛心認購優惠價為199元，另，30片裝的衛生墊原價138元，愛心認購捐贈價為109元，都約8折，希望與民眾一起作愛心。

(中時)

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