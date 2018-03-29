參審制、陪審制 需提出社會成本供人民衡量

2018年03月29日 17:30 中時 程炳璋

台灣將推動人民參與司法審判，對司法改革來說看似跨出第一步，其實要推動司法正義需付出的代價可不小，投入這項改革耗費的社會成本高，台灣尚無法詳細估計出數據提供人民參考。

從全台挑選出具有陪審員資格的民眾，首先，參加民眾的工作與生活勢必受到影響，這些政府都必須作出補貼，包括給陪審員旅費、陪審員請公假的社會成本，甚至需考慮陪審員在審判期間是否需「入闈」等因素。

參選制需要6位陪審員、2位預備陪審員，陪審團制更高達12位陪審員，台灣1年平均重罪刑度（刑責7年以上）的案件不少，這些案子未來都須交由陪審員審判。

改革制度涉及的項目太繁瑣，即使是推陪審團制度的台灣陪審團協會也無法詳細估計出數字，但可預見，為達到司法公平正義，政府勢必要比現有職業法官審理制度支出更多的資源。

有資深法律人士評論，若改採陪審團制，陪審員作出無罪判決的案件，檢方不得上訴，減少不必要的更審，且法官不需寫判決書，無形中可省下司法資源。

台灣社會是否能夠接受法官針對重罪案件卻不寫判決書，沒有說明審判經過的制度，是另一個值得深思的問題。但在改革制度過程中，無論官方或民間版本，都有必要公布改革所需耗費的社會成本，才能讓民眾有更完整的資訊去衡量對修法的支持。

(中時)