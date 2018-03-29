第六屆亞太青少年人權高峰會議 溪頭米堤對話交流

2018年03月29日 17:20 中時 沈揮勝

2018第六屆亞太青少年人權高峰會議，29日在溪頭舉行。（沈揮勝翻攝）

外交部、法務部、內政部及中華國際人權促進會、國際青少年人權協會合辦 「亞太青少年人權高峰會」，29日在溪頭開幕；8國、200名人權大使或代表，在米堤大飯店米羅廳，作經驗分享與交流。

「沒有難民沒有貧困．我們都是一家人」今年大會主題在於探討全球貧困與難民，同時也紀念聯合國世界人權宣言70周年。

這項會議由美國西班牙裔歌手Sophia Angelica獻唱「Ｗe are the world」揭序幕。矯正署主祕周輝煌、檢察官周文祥、米堤飯店集團總經理李麗裕、前南投縣長李朝卿、台大實驗林管處處長蔡明哲等貴賓到場；另有興大、台北南華高中與輔仁中學師生共襄盛舉。

國際青少年人權協會會長Mary Shuttleworth指出，全球有6500萬人被迫離開家園，其中2500萬人成了難民，且逾半未成年。難民人口甚至比台灣總人口加起來還多，他們的生命權堪憂。

斯里蘭卡青年人權大使Ashan Perera，日前獲頒UN SDG Action Award（聯合國永續發展目標行動獎）。歷經20年內戰的他，8歲開始參與人權組織與活動。他說，斯里蘭卡現在最需面對的，是走出霸凌與貧窮。

台灣青少年人權大使分由台北教育大學音樂系林榛柔、中興大學化工系學生曾瑋富、松山農工譚凱文膺選；其他國家代表則來自美、日、阿根廷、斯里蘭卡、印度、尼泊爾與大馬。

有「米堤爸爸」之稱的中華國際人權促進會榮譽理事長的李麗裕，長期推動關懷弱勢學童教育權、青少年矯正等各項慈善公益活動，並於6年前開始與中華國際人權促進會創會理事長許雅琛投入亞太人權高峰會議的承辦與執行。

李麗裕表示，能夠看到這些孩子沈浸在正向教育的陶冶中，一個個變得更負責任、更屢行公民義務助人，覺得比賺錢更有價值與意義。

(中時)