大成國中曾郁芳　族語認證全國最高分

大成國中二年級同學曾郁芳（中）參加原住民族語言認證，獲得全國最高98分。（廖肇祥攝）

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南投縣出現首位族語中級檢定全國最高分的學生，埔里鎮大成國中二年級曾郁芳以「賽德克族─德路固語」，獲得最高98分，她表示認證過後不是句點，未來考慮當族語老師或主播，傳承並發揚部落的語言與文化。

曾郁芳族名是Lube，她在仁愛鄉偏僻的靜觀部落成長，祖父母仍會講族語，在合作國小就讀時，曾郁芳即對族語產生興趣，加上自身記誦能力不錯，能與祖父母用族語對話，升學後，大成國中配合原民會所推動的原住民語言振興計畫，加入原住民語專班，並運用原民會「網路ｅ樂園」線上教學系統，族語對話能力更為精進。

大成國中校長陳清濱指出，學校開設兩個原住民族語專班，一個是「賽德克族語」，而賽德克族語有3個語系，分別是「都達語、德固達雅語、德路固語」，目前課程聘請擅長「都達語、德路固語」兩種語系的老師擔任，另一個班是「泰雅族語」，泰雅族語則有6個語系，曾郁芳這次是跳級考中級，在全國15888位參與認證考生中脫穎而出，且拿全國最高分，相當的不容易。

陳清濱表示，大成國中原住民學生佔全校比例為9.6％，人數最多是泰雅族、賽德克族，原民會每年提供經費，供學校延聘語言專長教師授課，每年送出的計畫均通過縣府原民局審查，才能十年來不斷開班，教導新的一代原住民子弟，鼓勵他們重視母語，讓原住民語言繼續傳承。

曾郁芳則表示，無論有無通過認證或考試有否加分，她都會持續的研習族語，未來會考慮當族語老師或族語主播，或者族語Youtuber，透過任何可能的形式，發揚自身的賽德克族語言與文化。

(中時)

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