餐飲後浪推前浪 台中新餐廳奮起

2018年03月29日 17:21 中時 馮惠宜

「哈潑火鍋」特別設計一道棉花糖雲朵壽喜鍋，鍋面上桌時鋪滿白白綿綿的棉花糖，順著壽喜燒醬汁淋上後會慢慢溶解。（馮惠宜攝）

日本高人氣家居服品牌經營的夢幻午茶gelato pique cafe咖啡可麗餅屋進駐台中新光三越中港店，特別推出抹茶控專屬夢幻美食。（馮惠宜攝）

眼球經濟崛起，攪亂餐飲業生態，就在亞洲50最佳餐廳樂沐宣佈年底將結束營業，但中台灣新餐廳仍不斷興起，個個都抓準潮流，不但環境美、餐點超吸睛，像是棉花糖雲朵壽喜鍋、20人份的超級相撲力士丼飯，就是要讓消費者先來拍照打卡。

開設龍蝦專門店風靡台灣的「龍波斯特」在台中新創鍋物品牌「哈潑火鍋」，主打滋式熟成冷藏肉，肉品入鍋特別滑嫩多汁，特別設計一道棉花糖雲朵壽喜鍋，鍋面上桌時鋪滿白白綿綿的棉花糖，順著壽喜燒醬汁淋上後會慢慢溶解，將棉花糖內的糖分自然釋放出來到壽喜鍋湯頭，滿足愛拍照打卡民眾的喜好。

而從黃昏市場做日式立食走紅的「鵝房宮」3月中在公益路美食商圈正式開設主題餐廳，仍以「鵝房宮」為名，主攻日式懷石無菜單料理，特別推出20人份的超級相撲力士丼飯，舖滿滿滿海鮮、蟹肉、海膽、生魚片…等巨大的海鮮丼飯，就是希望吸引年輕族群相招來點菜拍照。

被英國媒體寓為地表最潮的紅點文旅，2018進軍餐飲，在地下一樓80坪的空間開設法式餐廳以台灣日常食材詮釋法國料理，定位為精緻且輕鬆的餐飲，為台中的餐飲文化注入一股芬芳。

另，日本高人氣家居服品牌經營的夢幻午茶gelato pique cafe咖啡可麗餅屋，繼去年台北信義店開幕後以綿密鬆軟的法式可麗餅，創下一日賣出500份鬆餅佳績後，3月30日強勢進駐台中新光三越中港店，特別和日本百年老字號抹茶專家聯名推出三款抹茶控專屬夢幻美食。

(中時)