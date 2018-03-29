阿根納造船廠年底前修護 未來打造遊艇碼頭

2018年03月29日 17:22 中時 張穎齊

阿根納造船廠遺址以「工業廢墟風」聞名，文化局擬定近期先行修護，中期目標作成文化教育基地，長期目標則規畫打造遊艇碼頭。（張穎齊攝）

阿根納造船廠遺址以特殊的「工業廢墟風」聞名，吸引許多廣告、電影商在附近一帶取景拍攝。（張穎齊攝）

基隆和平島的阿根納造船廠遺址，自2016年起被列為歷史建物，如今已成為許多網美在IG拍照打卡的熱門景點。關於遺址的未來規畫，基隆巿文化局近期和土地承租業者阿諾瑪實業公司開會討論，決議先在年底前完成遺址修護，中期目標則是做成教育和文化傳承的基地，長期規畫則是打造成遊艇碼頭，藉此增進基隆的觀光效益。

阿根納造船廠歷史相當悠久，原本在日據時期是運送砂礦的碼頭，隨著日本殖民結束後，運礦產業也跟著消失，閒置的廠房便租給了以建造遊艇聞名的美國阿根納造船公司，並於1967年興建，造船廠也因此得名。

隨後，阿根納造船廠因為老舊失修成為廢墟，導致2016年原本要被怪手拆解，所幸即時被文史工作者搶救成功，同年更被爭列為歷史建物，此外還成為了許多文青與電影廣告商喜愛的熱點，連《美國隊長》男星克里斯艾文都曾到此秘密拍過廣告。

針對阿根納造船廠的未來去留，文化局於3月15日與阿諾瑪實業公司開會討論，決議近期先將遺址修護，中期目標則是做成教育和文化傳承的基地，長期規畫則是打造遊艇碼頭，不過打造遊艇碼頭尚有水路權等法規問題需要克服。

文化局長馬嫻育表示，由於阿根納造船廠與其他古蹟並不同，時空感相當特別，雖然從清朝、日據、民國時期都有重要的歷史意義，但時下年輕人喜歡的仍是現在的「廢墟感」，將會考慮朝向保存「工業遺址」的方式來進行修復。

文化局指出，業者預計4月底會將最新修護案送到文化局審查，順利的話，年底前會開始修護；而中期目標則是規畫引進有教育文化意義的手作物，以及漁業相關課程；至於長期規畫打造遊艇碼頭部分，還需要漁業署等單位同意，所以會先暫緩。

(中時)