保線員以生命搏拚 建國科大學生自製動畫揭密

2018年03月29日 17:19 中時 吳敏菁

電力是生活中的必須品，台電一群無名英雄，不畏風雨，走過群山峻嶺，在惡裂天氣下曝露野外賣命工作，建國科技大學商業設計系畢業同學花了半年時間手繪逐格動畫，製作動畫「無名英雄」。（吳敏菁攝）

電力是生活中的必須品，台電一群無名英雄，不畏風雨，走過群山峻嶺，在惡裂天氣下曝露野外賣命工作，建國科技大學商業設計系畢業同學花了半年時間手繪逐格動畫，製作動畫「無名英雄」。（吳敏菁攝）

台電一群無名英雄，不畏風雨，走過群山峻嶺，在惡裂天氣下曝露野外賣命工作，建國科技大學商業設計系畢業同學花了半年時間手繪逐格動畫，製作動畫「無名英雄」，並製作周邊商品，義賣所得將全數捐給為供電犧牲的眷屬。（吳敏菁攝）

台電公司有一群無名英雄，不畏風雨，走過群山峻嶺，在惡劣天候曝露野外賣命，提供便利用電，建國科技大學商業設計系同學花了半年時間，手繪逐格動畫，製作兩分半鐘影片「無名英雄」，向在高空中以生命博拚的保線員致敬，讓人感動。

建國科技大學商業設計系蘇弘益、黃昱翔、洪靖雯、林妤柔、許淳豐，去年正為畢業專題傷腦筋，突然遇上意外停電，看到電線桿工作人員爬上、爬下，才知他們的職稱叫保線員，點亮了心中靈感，「無名英雄的付出，撐起了世界運作」。

「人們對於身邊事物覺得理所當然，忘了背後付出血汗，想呈現背後的故事」蘇弘益說，鍥而不捨聯絡，起初台電公司台中供電區營業處經理王峰彬容口風甚緊，後來被學生熱情感動。

學生們深入採訪，才知保線員除了在供電系統故障第一時間抵達現場，平時還得負責礙子清洗保養，油漆電塔，工作得背負20幾公斤的工具、登上10幾層樓高工作，許多電塔立在高山峻嶺，往往要在山上住很多天，艱辛又充滿危險性。

黃昱翔說，本想以攝影製作，但工作地點偏僻、電塔又高，加上保線員不願被拍照，在指導老師杜雅雯建議下改為手繪動畫來呈現。

林妤柔說，上山、下海找保線員，寫成有結構的故事腳本，手繪構圖，5人前後畫了近2000多張手繪插圖，每張圖得花1、2個鐘頭才畫成，組成兩分半鐘影片。

許淳豐、洪靖雯說，保線員間都不愛談論辛苦一面，以免家人擔心，外人也很少了解，他們都快成職場邊緣人，趕在青年節夕前把影片製作完成、設計週邊產品，盼所得全捐給為供電而犧牲的眷屬，喚起更多關心。

這個特殊選材影片感人，背後學生關懷的觸角，也相當地動人。未來將在建國科大美術文物館、台中A+新秀設計展、台北世貿新一代設計展展出，讓更多人一起瞭解照亮世界最大功臣的工作秘辛。

(中時)