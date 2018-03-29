綠媒批曾辦愛國歌曲比賽 救國團：看一下時空背景

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旺報

救國團表示，最近三個月以來某特定媒體每周「固定」找題目攻擊救國團，29日該媒體最新報導又以「黨產會公布台灣省議會史料」大做文章，指前行政院長游錫堃在省議員任內曾批評，救國團要求學校必須升團旗，舉辦愛國歌曲比賽。救國團表示，當時是國共戰爭時期，政府實施全民國防政策，「這樣的時空背景，不可用承平時期的現狀惡意抹黑。」

救國團表示，早期救國團隸屬國防部，負責學校軍訓教育，特定媒體所指的時間台灣正處國共戰爭時期，雙方發生金門炮戰等諸多戰役，當時實施的全民國防政策現在還有。

救國團說，民國81年宜蘭縣政府第一次承辦台灣區運動大會，來自全國各縣市選手教練裁判計一萬一千多人，時任縣長的游錫堃委託救國團協助食宿、交通、參觀、遊覽、娛樂等服務事項，「救國團欣然接受，並傾全力籌畫與執行！」忙了整整兩個月，游錫堃高度滿意與肯定。

救國團表示，早在民國40年代救國團就創辦青年期刊，提供青年朋友寫作園地，知名藝文人士羅志成、陳義芝、苦苓、劉墉、李利國、白靈、蕭蕭等都曾參加「復興文藝營」；「幼獅文藝」也有許多知名人士擔任過編輯，包括朱橋、瘂弦、段彩華、詹宏志、廖玉蕙等。《今周刊》發行人謝金河1978年還參加救國團辦理的青年期刊編輯人研習會。謝金河表示，最近清算黨產，救國團面臨清算命運，「但在70年代，我們的成長都與救國團有關。」

救國團說，黨產會公布史料質疑救國團當年在校園「控制」青年，但問一問當年的青年，有被控制的感覺嗎？救國團引述媒體報導，反倒是去年建中學吳姓學生投訴，校內出現「2017民主進步黨青年營」文宣海報，民進黨呼籲政黨退出校園卻自打嘴吧。

(旺報)

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