男童返越生食貝蚌染A肝 讓他差點爆肝

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中時

14歲的陳小弟暑假跟著媽媽妹妹回越南探親兼旅遊一個月，回台後出現疲累、臉色泛黃、食慾不振，以及高燒症狀，就醫發現他的肝功能指數是正常人的百倍，抽血檢查發現是感染A肝，已瀕臨猛爆性肝炎；追溯旅遊史懷疑他是在越南海邊路邊攤吃了未煮熟貝蚌，醫師提醒國人和東南亞互動頻繁，最好施打A肝疫苗提升防疫力。

陳小弟回國後沒幾天就出現疲累、食慾不振，後來甚至發燒，媽媽急著帶他到住家附近的醫院就診，一驗血肝指數2472（正常40以下）、黃疸指數飆高，經血清檢查確診為急性A型肝炎，立即轉診到台中榮總接受治療，經住加護病房1天後轉出，6天後痊癒出院。

台中榮總兒童肝膽腸胃科主任吳孟哲指出，經疫情調查發現陳小弟在赴越旅遊時曾到海邊路邊攤市集食用未完全煮熟的生鮮貝類肇禍，他強調，台灣早年曾流行臺灣早年曾流行A型肝炎，許多人獲得抗體，也因此40歲以下的人多無A型肝炎病毒相關抗體，兒童若沒打疫苗更是幾乎都沒抵抗力。

值得注意的是，疾管署監測近3年急性A型肝炎病例較過往明顯增多，過去每年都是零星個案，2016年甚至高達逾1000人。在國際移動交流頻繁的今日，大家不可不重視。

吳孟哲指醒，相較於美國、韓國及鄰近國家兒童，我們國家孩童抵抗力極低。一旦爆發流行或赴A肝盛行的國家旅行，孩童會暴露於極高感染風險；尤其近年政府提倡「新南向政策」，青少、青壯年至東南亞及中國機會大增，因此鼓勵經常往來東南亞和中國或常外食的民眾應接種A肝疫苗。

(中時)

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